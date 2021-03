Com hospitais com lotação máxima, Montes Claros aumenta restrições

Santa Casa de Montes Claros não tem mais vagas em leitos para a COVID-19 (foto: Hudson Brazil/divulgação)



LEIA MAIS 14:50 - 02/03/2021 Vacinação: município que alterar prioridades vai ter de assumir os riscos

12:00 - 02/03/2021 Uberlândia em colapso: prefeito admite situação ''caótica''

15:55 - 23/02/2021 COVID-19: Montes Claros endurece medidas e confirma toque de recolher Montes Claros, no Norte de Minas, atingiu 100% de ocupação dos leitos hospitalares para pacientes infectados com o novo coronavírus. Diante do agravamento da situação, o Comitê de Enfrentamento da COVID-19 realizou uma reunião de emergência na manhã desta terça-feira (2/03) e sugeriu adoção da medidas mais restritivas para tentar frear o avanço na pandemia no município.As sugestões foram encaminhadas ao prefeito Humberto Souto (Cidadania), que até a noite desta terça deverá assinar um novo decreto, com as novas restrições.





Desde quinta-feira (25/02) foi adotado o toque de recolher no município, com a proibição da circulação de pessoas e veículos nas vias públicas entre as 22h30 e as 5h.



Supermercados, lojas de conveniência, bares, restaurantes e similares só podem funcionar das 6h às 21h30. A expectativa é de que com novo decreto, o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais seja mais restrito ainda.

“Os hospitais da cidade esgotaram sua capacidade. Não existem mais leitos disponíveis para pacientes da COVID-19 em Montes Claros”, afirmou a secretária de Saúde do município, Dulce Pimenta. Ela fez um apelo aos moradores para que respeitem as medidas do isolamento social, a fim de evitar uma situação pior.

“Se não tivermos uma mudança comportamental da população, vamos ter um caos do sistema (de saúde) igual estamos vendo em outros municípios e outros estados”, afirmou Dulce, em entrevista coletiva, logo após a reunião do comitê municipal de enfrentamento da COVID-19, na manhã desta terça-feira.

No início da tarde, em entrevista à Intertv Grande Minas (afiliada à Rede Globo), Dulce Pimenta deu outra informação que deixou a população mais apreensiva. Segundo ela, em 24 horas (de segunda para terça-feira), foram registradas pelo menos 20 mortes provocadas pela COVID-19 em hospitais de Montes Claros, entre os quais nove pacientes da cidade e os demais de municípios da região.

“Este é o pior momento dos casos da COVID-19 em Montes Claros desde o início da pandemia”, declarou a secretária municipal de Saúde.

Outro agravante da situação, segundo Dulce Pimenta, é o aumento na cidade de óbitos e internações de pacientes graves, que, até então, eram considerados fora do grupo de risco da doença, com idades entre 20 e 59 anos e que não apresentam comorbidades.



“Hoje, 50% dos pacientes internados com a COVID-19 no município são de pessoas fora do grupo mais vulnerável”, afirmou a secretária.

Medidas para aumentar número de leitos

Em meados de fevereiro, Montes Claros chegou a receber pacientes graves da COVID-19, transferidos de outras cidades do estado, que atingiram o colapso no sistema hospitalar diante do avanço da pandemia, como Coromandel, no Triângulo.



A medida foi adotada devido à disponibilidade de vagas em hospitais de Montes Claros, que conta com 76 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) destinados exclusivamente a pessoas com complicações decorrentes do coronavírus e mais 75 leitos de UTI para pacientes com outros quadros graves. Agora, a situação se inverteu.

Os quatro hospitais conveniados pelo SUS (Sistema Único de Saúde) anunciaram que atingiram a máxima capacidade de leitos destinados a pacientes com o coronavírus e suspenderam o atendimento a pessoas com suspeita ou confirmação da doença respiratória. São eles a Santa Casa de Misericórdia, Hospital Aroldo Tourinho, Hospital Mário Ribeiro e Hospital Universitário Clemente de Faria.

Dulce Pimenta informou que, diante do esgotamento das vagas nos hospitais da cidade, entrou em contato com o Governo Estado para que pacientes da COVID-19 de Montes Claros possam ser transferidos para outros municípios. Ela lembrou que, para serem transferidos, os portadores da doença respiratória precisam passar por avaliação de equipe médica.

A secretária de Saúde de Montes Claros revelou ainda que está verificando a possibilidade de ampliar o número de leitos para recebimento de pacientes contaminados pelo coronavírus em hospitais da cidade. Destacou que a medida está sendo negociada com a Secretaria de Estado de Saúde.

No ano passado, a Prefeitura de Montes Claros anunciou que iria implantar um hospital de campanha no prédio da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Chiquinho Guimarães, que ainda estava em construção. Mas, no final do ano, a municipalidade recuou e instalou no prédio a UPA mesmo. Atualmente, a unidade é dedicada à atenção básica, atendendo a casos de urgência e emergência.

Nesta terça-feira, Dulce Pimenta informou que a prefeitura desistiu da implantação do hospital de campanha na UPA do Chiquinho Guimarães no segundo semestre de 2020 porque, naquele período, houve uma redução dos casos da COVID-19 no município.



“Como os casos da doença reduziram, entendendo que o pico da pandemia já tinha passado, houve uma desmobilização dos hospitais de campanha no país”, argumentou.





Números COVID-19 na cidade

Segundo dados da tarde desta terça-feira, Montes Claros tem 19.304 casos confirmados de COVID-19 e 300 mortes provocadas pela doença.



A Secretaria de Saúde informou também que nas últimas 24 horas foram confirmados 307 casos de coronavírus na cidade, o maior número de pacientes contaminados registrada em um único dia no município desde o início da pandemia.