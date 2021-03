Presos homens que ameaçavam idoso em Santa Luzia

Veículo semelhante a esse foi o motivo da confusão que levou à ameaça de morte em Santa Luzia (foto: Free pik/Reprodução )

Três homens que ameaçavam de morte um homem de 70 anos, em Santa Luzia, por causa da documentação da venda de um carro, foram presos nesta terça-feira (2/3), por ameaçaram o idoso de morte, que recebeu vários telefonemas nesse sentido. Durante seis dias, a PM acompanhou a vítima, até que pudesse prender os autores das ameaças.

A história é bastante complexa e começa com a ida do idoso, ao 35º BPM, em Santa Luzia, pedindo ajuda, já que estava sendo ameaçado de morte. Por esse motivo, o comandante da unidade, tenente-coronel Walter Anselmo Simões Rocha, determinou que a vítima passasse a ser acompanhada.





A história começou há alguns meses, quando o idoso comprou um Honda Civic prata, ano 2009, de uma mulher, mas não pagou o valor integral. Deu uma parte do preço pedido pelo veículo e ficou de acertar o restante posteriormente. Mas nunca o fez.





Depois disso, vendeu o veículo, mas não tinha o documento de transferência para entregar ao comprador. Conseguiu convencê-lo de que providenciaria os papeis. Mas como não o fez, o comprador acabou revendendo o veículo e esse novo comprador fez o mesmo, passando o carro para a frente.





O quinto comprador do Honda ficou revoltado com a falta de documentação, já que havia procurado pela mulher que vendeu o carro para o idoso, mas ela disse que só daria o recibo da venda do veículo caso recebesse o dinheiro que o idoso lhe devia.





Este comprador passou então a telefonar e ameaçar o idoso, que resolveu dar queixa. Na última quarta-feira, foi até o quartel da PM de Santa Luzia. Os policiais passaram, então, a monitorar os chamados do homem que ameaçava e orientaram o idoso sobre o que fazer.





Nesta terça-feira, foi montada uma operação, para que o idoso se encontrasse com o homem que o ameaçava. Definido o ponto de encontro, em Santa Luzia, a PM armou uma campana e quando o homem se aproximou do idoso, estava armado, com uma pistola 9 milímetros, e estava acompanhado de outros dois.





Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar (BO), havia o risco iminente de assassinato do idoso. Por isso, os três homens foram presos em flagrante. O caso foi registrado na Delegacia de Santa Luzia, que dará prosseguimento ao caso.