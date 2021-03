Quadrilha rouba carga de 540 botijões de gás e faz caminhoneiro de refém

Seis homens foram presos pelo roubo da carga de 540 botijões de gás (foto: Marcello Casal/Agência Brasil)



Uma quadrilha foi presa na noite desta segunda-feira (02/03), após roubar uma carga com 540 botijões de gás, em Sarzedo, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, os seis homens responsáveis pelo assalto foram encontrados em um galpão, localizado no Bairro Santa Rosa, onde os produtos roubados haviam sido escondidos.









Após receber uma denúncia anônima, a PM se deslocou para o local suspeito de armazenar a carga roubada. Dois indivíduos que estavam em frente ao imóvel, tentaram se esconder no interior do galpão ao avistarem a viatura, porém, foram impedidos pelos militares.





No momento em que ocorria a abordagem da dupla suspeita, os policiais disseram que foi possível ouvir o barulho de passos de pessoas correndo dentro do galpão. Mais quatro homens, todos entre 20 a 30 anos, foram encontrados na propriedade.





Confrontados pela Polícia, os assaltantes revelaram que dentro do galpão havia um caminhão com uma carga de 540 botijões de gás, roubada na manhã de segunda-feira.





Enquanto a Polícia Militar investigava os criminosos, chegaram informações de que a vítima do assalto havia sido libertada na BR-381, em Betim, próximo ao Shopping Partage.





O caminhoneiro contou aos policiais que dirigia pela BR-040, em Contagem, próximo ao posto de combustível Bonanza, quando um carro Celta se aproximou do seu veículo rapidamente. Um dos agressores o ameaçou com uma arma de fogo e o forçou a parar o caminhão.





O condutor foi retirado do caminhão, encapuzado e levado pela quadrilha para um cativeiro onde foi mantido como refém por cerca de cinco horas.





No local também foi apreendido pelos militares um veículo clonado, com registros de placas originais roubadas no dia 17 de fevereiro, dois revólveres e dois bloqueadores de rastreamento.





Os seis assaltantes foram presos e encaminhados para a Delegacia.





* Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira