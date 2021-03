Suspeito de matar e ocultar corpo em carrinho de compras é preso em BH

Homem foi preso nas imediações do Mineirão, em Belo Horizonte (foto: Divulgação/Polícia Civil) preso na última sexta-feira (26/02) suspeito de matar um outro rapaz, também de 38 anos, e Polícia Civil, a vítima teria subtraído itens do suposto autor e, por isso, estava recebendo ameaças de morte. Ambos estavam em situação de rua. Um homem de 38 anos foina última sexta-feira (26/02) suspeito de matar um outro rapaz, também de 38 anos, e ocultar seu corpo dentro de um carrinho de compras , na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, no fim de novembro do ano passado. De acordo com investigações conduzidas pela, a vítima teria subtraído itens do suposto autor e, por isso, estava recebendo ameaças de morte. Ambos estavam em situação de rua.









Na madrugada do dia 30 de novembro, o suspeito se aproveitou de uma distração da vítima e a golpeou no peito com um objeto pontiagudo, semelhante a um espeto. Mesmo caído, o homem continuou sendo golpeado pelo desafeto, que pegou um carrinho de compras, colocou o corpo e o cobriu com uma manta. Ele ainda se desfez da roupa suja de sangue e da arma utilizada no crime.





Na última sexta-feira, o suspeito foi encontrado próximo ao Mineirão. Na delegacia, ele negou envolvimento com o crime, mas a investigação acabou confirmando a participação do rapaz no homicídio, crime no qual será indiciado.





Entre os moradores de rua da região, de acordo com a Polícia Civil, o homem é considerado perigoso. Em sua ficha criminal, constam duas condenações por homicídio, crimes que ocorrem na mesma região em que o suspeito foi encontrado pelos investigadores. Testemunhas afirmaram, também, que ele se vangloriava pelos assassinatos como forma de intimidar desafetos.





Depois de ser capturado, o homem foi levado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.





Crime semelhante em 2021





Em 29 de janeiro, um crime semelhante chamou a atenção de quem passava pelo Centro de BH. Um homem foi encontrado morto dentro de um carrinho de supermercado na Avenida Afonso Pena, uma das mais movimentadas da capital mineira. A vítima, de acordo com a Polícia Militar, era moradora de rua.





A PM foi comunicada do fato por um outro homem que vive nas ruas e disse ter visto o corpo em frente a um ponto de ônibus na altura do número 965, sentido rodoviária de BH.





Ainda de acordo com a PM, câmeras do sistema Olho Vivo flagraram, pouco depois das 3h30, dois homens empurrando um carrinho pela Rua dos Tamoios, entrando na Afonso Pena e deixando no local onde foi localizado pela manhã. As câmeras não registraram agressões.





A Polícia Civil também investiga o caso.