Chefes do tráfico de drogas e principal assistente são presos

(foto: PCMG/Divulgação)



Foi deflagrada em Campos Altos, no Alto Paranaíba, a Operação “Guerra ao Terror”, trabalho conjunto entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. A operação visa o combate a uma associação criminosa que atua na cidade, suspeita de envolvimento em homicídio, tráfico de drogas e corrupção de menores, além de comércio ilícito de armas de fogo. O resultado foi a prisão de um chefe do tráfico e de seu principal auxiliar. Além deles, dois adolescentes foram apreendidos.









Para realizar a operação, foram empenhados 22 policiais civis e militares. As equipes contaram com o apoio da Delegacia de Polícia Civil em Ibiá e também do Canil da Polícia Militar, em Araxá.





Houve, ainda, a prisão em flagrante de um suspeito da prática de maus-tratos a um cão da raça pit bull, que pertence ao chefe da facção.