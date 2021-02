Minas recebe mais de 600 novas viaturas para a Polícia Militar

Zema entregou as novas viaturas da Região Central do estado nesta sexta-feira (26/2) (foto: Pedro Gontijo / Imprensa MG) viaturas que serão usadas pela Polícia Militar, para reforçar a segurança de todos os municípios mineiros. O evento aconteceu na Cidade Administrativa. Na manhã desta sexta-feira (26/2), o governador Romeu Zema (Novo) participou da cerimônia de entrega de 645 novasque serão usadas pela Polícia Militar, para reforçar a segurança de todos os municípios. O evento aconteceu na Cidade Administrativa.

Foram R$ 60 milhões investidos e, nesta sexta-feira, foram entregues as viaturas da 1ª, 2ª, 3ª, 7ª e 19ª regiões de Polícia Militar, que ficam na Região Central do estado. Nas próximas semanas, as outras regiões serão contempladas com eventos nas ocasiões de entrega.

Segundo Zema, “essas emendas parlamentares estão se tornando equipamentos de segurança. O resultado está espelhado em índices de criminalidade menores ano a ano. Nunca tivemos, nos últimos anos, índices tão baixos como em 2020, no que diz respeito a crimes violentos”.

A união dos esforços deu resultados positivos para o estado, que reduziu em 32,92% os crimes violentos em 2020, se comparado com 2019. Foram 22.748 crimes a menos, segundo levantamento do governo.

Na cerimônia de entrega, além do governador, estavam presentes o senador Carlos Viana (PSD), o deputado Diego Andrade (PSD), o deputado estadual Antônio Carlos Arantes (PSDB) e todos destacaram a importância do empenho em prol da recuperação do estado.

