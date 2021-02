Bombeiros procuram homem que pulou no Rio das Velhas em Santa Luzia

Ponte sobre o Rio das Velhas, em Santa Luzia, de onde a vítima teria pulado (foto: Reprodução da internet/Google Maps) Corpo de Bombeiros retomam, na manhã desta quarta-feira, as buscas por um homem que pulou no Rio das Velhas, em Santa Luzia, na Grande BH, durante a madrugada. Militares doretomam, na manhã desta quarta-feira, aspor um homem que pulou no, em Santa Luzia, na Grande BH, durante a madrugada.









Os bombeiros foram acionados pouco depois das 2h. Duas equipes estiveram no local para as buscas. A correnteza estava forte e, segundo o chefe da guarnição, havia poucos pontos de acesso, oferecendo risco aos bombeiros.





As buscas foram interrompidas às 5h e vão continuar ao longo do dia. Os bombeiros também devem tentar colher mais informações com a população do bairro.