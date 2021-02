Aumentam os registros de inventários e testamentos nos cartórios de MG

Em 2020, o número de inventários, doações, partilhas e testamentos registrados em Minas Gerais chegou a 33.208 (foto: Beto Magalhães/E.M/ D.A Press)

Os cartórios de notas de Minas Gerais registraram, em dezembro de 2020, aumento de mais de 10% na procura dos atos de transferência de bens. Foram registrados 4.555, inventários e doações, 10,39% a mais se comparado ao mesmo período de 2019. Os dados são do Colégio Notarial do Brasil – Seção Minas Gerais (CNB/MG).Para o presidente do CNB/MG, Eduardo Calais, essa elevação nos registros tem relação com a pandemia de: “Percebemos que com a pandemiaas pessoas começaram a se preocupar mais com essas questões e a ver a morte como um assunto mais palpável. Com isso, foram pensando em como viabilizar os bens da maneira que querem”.