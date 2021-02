Adolescente confessa que matou ex-namorado em Araxá

Na tarde desta segunda-feira (22) foi realizada a reconstituição do homicídio (foto: Bruna Isabella/Portal Imbiara)

Uma adolescente de 17 anos confessou nesta segunda-feira (22/2) o homicídio de um jovem de 21 anos, com quem manteve um relacionamento amoroso no passado.

O araxaense Gutemberg Leonardo Ribeiro foi encontrado com queimaduras, tiros e lesões na cabeça na última sexta-feira (19/2), na região conhecida como Mourão Rachado, zona rural de Araxá, no Triângulo Mineiro.

Na tarde desta segunda-feira (22), foi realizada a reconstituição do homicídio no local do crime e contou, além da equipe da Polícia Civil (PC) de Araxá, com a participação da adolescente.

Segundo o delegado regional Vitor Hugo Heisler, a jovem disse que a motivação do crime foi porque quando ela namorou Gutemberg foi forçada a manter relações sexuais com ele. Ainda conforme o delegado, ela confessou a prática do crime na presença do pai e, em seguida, foi internada, provisoriamente, no Centro de Reeducação do Adolescente (CERAD) local.

Nesta terça-feira (23/2), às 10h, haverá coletiva de imprensa na sede da Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC), em Araxá, onde o delegado Victor Hugo, responsável pelo inquérito, além de investigadores, vão passar mais detalhes sobre a apuração do homicídio.

De acordo com o sistema da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), Gutemberg Leonardo Ribeiro não tinha nenhuma passagem policial.