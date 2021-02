Caminhonete capota, e uma pessoa morre na BR-040, na Grande BH

Km 520 da BR-040, onde aconteceu o capotamento neste domingo (foto: Reprodução/Google Street View)

Uma pessoa morreu e outra está gravemente ferida por causa do capotamento de uma caminhonete na noite deste domingo (21/2), na BR-040. O acidente aconteceu no Km 520 da rodovia, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o chamado aconteceu por volta das 19h. Quando os militares chegaram ao local, oestava caído ao solo. Ele foi projetado para fora do veículo.

O passageiro da caminhonete estava dentro do veículo, mas o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte dele.

Segundo a Via 040, concessionária do trecho, o fato aconteceu nas proximidades da empresa Minasçúcar. Por volta das 21h, o engarrafamento era de sete quilômetros no local por causa da interdição da faixa da direita.

Não há informações sobre a causa do acidente.