PM apreende quase 1 tonelada de maconha em Uberlândia

Equipes da 9ª Companhia de Policiamento Especializado em Uberlândia apreenderam 1.032 barras de maconha (foto: Divulgação/PMMG) Polícia Militar (PM) apreendeu quase uma tonelada de maconha na noite dessa sexta-feira (19/2) em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A ação envolveu o trabalho conjunto das inteligências das polícias em Araguari e do estado de Goiás. Dois homens foram presos. (PM) apreendeu quasena noite dessa sexta-feira (19/2) em, no Triângulo Mineiro. A ação envolveu o trabalho conjunto das inteligências das polícias eme do estado de. Dois homens foram presos.









De acordo com informações da PM, o policiamento local foi avisado que a carga seria buscada na cidade e seria levado para Itumbiara (GO). A partir daí, a operação com 12 policiais foi montada para encontrar os possíveis envolvidos, o que aconteceu quando os militares verificaram um veículo suspeito e dentro dele uma pequena parte do volume apreendido.





Essa prisão levou os policiais até a casa na zona sul de Uberlândia. O motorista desse carro foi preso. Um dos detidos tinha mandado de prisão expedido pela Justiça de Mato Grosso do Sul em aberto.





Foram 900kg de maconha encontrados e já embalados para o transporte. O carro e um balança também foram apreendidos. “Esse foi um duro golpe contra o tráfico não só em Uberlândia, mas também da região do Triângulo Mineiro e do sul de Goiás”, disse o tenente da PM, Vinícius Torres.