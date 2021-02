Pacientes com mal de Alzheimer ganham serenatas em Timóteo

As equipe de profissionais de saúde e a violonista Ana Júlia percorreram vários bairros de Timóteo, fazendo serenatas diurnas para pacientes acometidos do mal de Alzheimer (foto: Divulgação PMI)





Eles fizeram serenatas diurnas, visitando os pacientes acometidos pelo mal de Alzheimer. A ação faz parte da campanha Fevereiro Roxo, em Timóteo. Durante as serenatas, os profissionais falaram sobre a doença neurológica, que é degenerativa e se apresenta com perda progressiva da memória.









A homenagem musical percorreu domicílios nos bairros Ana Rita, São José, Primavera, João XXIII, Quitandinha, Eldorado e Novo Tempo, na quinta-feira (18/2) pela manhã. Nesta sexta (19/2) foram homenageados pacientes dos bairros Centro Sul, Cachoeira do Vale, Recanto Verde, Limoeiro e Alphaville.





As serenatas foram realizadas por integrantes das equipes de Saúde da Família do município, com a participação da violonista Ana Júlia. Os pacientes receberam flores produzidas artesanalmente nas oficinas terapêuticas do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).





De acordo com Thamara de Souza Campos Assis, gerente da Atenção Especializada, a atividade objetivou promover uma maior interação entre as equipes de saúde e os familiares dos pacientes e conscientizar à comunidade em geral sobre a doença e seu tratamento.





“É uma homenagem simples, a entrega de uma flor e o canto que leva alegria aos pacientes. Esse gesto demonstra que o lazer, a diversão tem reflexos na qualidade pessoa com Alzheimer”, afirma Thamara Assis, acrescentando que as equipes de Saúde da Família e as UBS pretendem promover ações de saúde com temas específicos ao longo deste ano.





Música, carinho e emoção foram as principais marcas deixadas nestas quinta e sexta-feira (18 e 19/2) emno Vale do Aço, pelos profissionais da Gerência de Atenção Especializada Secretaria de Saúde e Qualidade de Vida.