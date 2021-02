PM registra furto de milhares de EPIs na Farmácia de Minas de BH

Funcionária entrou no almoxarifado e percebeu que várias caixas estavam fora do lugar (foto: Reprodução/Google Street View)

A unidade daem Belo Horizonte, localizada na Região Centro-Sul da capital mineira, se tornou alvo de um furto nesta semana. De acordo com a Polícia Militar, 8,9 mil equipamentos de proteção individual (EPIs) desapareceram.

Conforme o boletim de ocorrência, o ladrão furtoude duas marcas diferentes. Elas estavam guardadas em 44 caixas no almoxarifado da unidade.

Outras 5,7 mil luvas também foram furtadas: 3 mil do tamanho P, 1,9 mil do tamanho G e 800 do M. Esses equipamentos também estavam no almoxarifado.

Uma mulher de 43 anos chamou a polícia. Um colega dela percebeu o furto nessa segunda (15/02), quando entrou no almoxarifado e percebeu que várias caixas estavam fora do lugar.

A ocorrência, porém, só foi registrada nesta quinta (18/02). A Farmácia de Minas está localizada na Avenida do Contorno, 8.495, no Bairro Gutierrez, Região Oeste de Belo Horizonte.

Funcionários disseram aos militares que pequenos furtos têm ocorrido na unidade, mas até então nunca havia acontecido no interior do almoxarifado.

As chaves do local ficam em poder de servidores específicos e são repassadas aos vigilantes ao fim do expediente, segundo a polícia.

A polícia também informou que os funcionários vão pedir ao governo do estado para instalar câmeras de monitoramento na unidade para prevenir furtos.

A 2ª Delegacia de Plantão da Polícia Civil investiga o caso.

Outro lado

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) confirmou a ocorrência.

De acordo com a pasta, "será aberta uma sindicância para apurar os fatos" internamente.

"Mais esclarecimentos serão prestados tão logo as apurações sejam concluídas", concluiu.