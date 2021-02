Homem ameaçava as vítimas usando vidro quebrado, segundo a polícia (foto: Pixabay)



A Polícia Militar (PM) prendeu um homem de 33 anos suspeito de pelo menos nove assaltos na Região Leste de Belo Horizonte. Ele costumava agir pilotando uma motocicleta e rendendo as vítimas, a maioria mulheres, usando um caco de vidro. Além do celular de uma delas, a polícia encontrou pés de maconha na casa dele, na área do Bairro Taquaril.









Os policiais acionaram reforços e, na fuga, o homem chegou a abandonar a moto, além de jogar o capacete e a camisa no terreno de uma casa para tentar passar despercebido, mas acabou sendo capturado escondido na garagem de uma casa.





Ao ser abordado, ele disse ter fugido porque havia retirado a placa da motocicleta. Entretanto, segundo a polícia, depois, ao ser questionado sobre os roubos ocorridos neste ano, ele assumiu ter sido o responsável e que o telefone de uma das vítimas estava na casa dele.





Os policiais o acompanharam até o imóvel e, já na entrada, apreenderam um vaso onde estavam plantados seis pés de maconha. Um celular foi recuperado, mas o suspeito disse aos militares que os outros produtos roubados já haviam sido vendidos.





Ainda segundo a PM, também foram apreendidas roupas que o homem aparece usando nos vídeos aos quais a corporação teve acesso. Eles também acionaram as demais vítimas de assalto, que, segundo a PM, o reconheceram.





Em contato com a 128º Companhia na tarde desta quinta-feira (18/2), o Estado de Minas foi informado que, no momento da abordagem, o homem chegou a dizer se responsável por 12 assaltos. Ele era conhecido por render as vítimas usando um caco de vidro e tinha preferência por assaltar mulheres. Ele foi levado para a Central de Flagrantes 1 (Ceflan 1) da Polícia Civil.