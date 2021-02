Três homens que fingiam ser policiais civis do Rio são presos em Barbacena

Foram apreendidos um revólver, simulacros de pistola, munição, celulares, veículos e dinheiro (foto: GTR/Divulgação)

Três homens que se passavam por policiais civis foram presos em Barbacena, acusados de porte ilegal de arma de fogo, falsidade ideológica e uso de documentos falsos, em Barbacena. De acordo com o Grupo Tático Rodoviário (GTR), os acusados fingiam ser policiais do Rio de Janeiro em escolta. Também foram apreendidos um revólver com numeração raspada, munição e três veículos.

De acordo com o GTR, as prisões aconteceram durante diligências da Operação Combate ao Crime Organizado que eram realizadas próximas a um estabelecimento comercial às margens da BR-265. Os agentes se depararam com um Toyota Yaris próximo a uma composição veicular, unidade tratora e seu semi-reboque.

Dois homens com atitudesque estavam próximos aos veículos foram abordados, se identificaram como policiais civis do Rio de Janeiro e afirmaram que estavam fazendo a escolta da carreta. Ao apresentarem versões controversas, um reforço policial foi chamado.

Durante as buscas, um revólver calibre 38 com numeração raspada, carregado com seis munições, foi encontrado na cintura de um dos envolvidos. No interior do Toyota foram localizados quatro simulacros de pistolas automáticas, um cinturão baleeira contendo oito munições do mesmo calibre 38 e ainda uma capa de colete da Polícia Civil do RJ.

As identidades funcionais apresentadas possuíam indícios de falsidade, sendo constatado que os envolvidos teriam sido excluídos no ano de 2006 da instituição e respondem por diversos processos como porte ilegal de arma, receptação, falsidade ideológica e uso de documentos falsos.

Além disso, em verificação aos veículos que escoltavam, foi identificado um terceiro envolvido que também apresentou documentação com indícios de adulteração. No interior da carreta havia um enorme lote de eletrodomésticos e eletrônicos, os quais possuíam notas fiscais.

A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada mas, devido ao grande número de objetos, resolveu lacrar a carga para ser conferida posteriormente.

Ao todo três indivíduos foram presos. Além de serem apreendidos um revólver, 14 munições, um cinturão baleeira, quatro simulacros de pistola, quatro coldres, uma faca estilo militar, uma capa de colete da Polícia Civil, três celulares, duas carteiras funcionais falsas, três veículos, um CRLV falsificado e R$ 683 reais.

Todos autores seguem presos encaminhados à Depol em Barbacena.