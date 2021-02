Equipes se reúnem para discutir situação de represa em Betim

Moradores na área da represa circulavam pelo local nesta manhã (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press)



As fortes chuvas que atingiram a cidade de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, provocaram o aumento em 4 metros do nível de uma represa em uma fazenda no Bairro Duque de Caixas. Além do risco de transbordamento, o rompimento de uma adutora da Copasa, segundo o Corpo de Bombeiros, aumentou o volume de água no Córrego Estiva, provocando a retirada de 72 moradores da Rua Varsóvia, à jusante do lago. No fim da manhã, autoridades realizaram uma reunião para discutir as providências.









Durante toda a manhã desta quarta-feira (17), técnicos da Defesa Civil de Betim e do Estado, Corpo de Bombeiros e do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) avaliavam os riscos já que os barrancos no entorno da lagoa estão cedendo.