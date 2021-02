Chuvas causam estragos em Timóteo, que pode decretar situação de emergência

O trecho da Avenida Universal, no Bairro Novo Tempo, próximo ao córrego Timotinho, foi interditado depois que a tubulação ponde onde passa a água se rompeu (foto: Divulgação/Prefeitura de Timóteo)

A elaboração do decreto permitiria a tomada de ações de forma imediata para atuar na contingência ante os impactos das ocorrências. A previsão é de que o decreto seja publicado até segunda-feira (15/2).









O maior problema foi a interdição total de um trecho da Avenida Universal, de aproximadamente 300 metros, cujo asfalto afundou parcialmente em função da ruptura da tubulação do bueiro celular triplo, que serve para a passagem das águas do córrego do Timotinho.





O prefeito de Timóteo, Douglas Willkys, e o vice-prefeito, professor José Vespasiano, acompanharam pessoalmente os trabalhos da equipe da Defesa Civil, de Obras e de Planejamento, que já iniciaram os estudos para a recuperação do trecho.





Marques Valgas, coordenador da Defesa Civil, disse que a obra de recuperação do trecho da Avenida Universal é de alta complexidade e há previsão para a liberação deste trecho. "É importante salientar que a interdição é para todos os tipos de veículos e também para os pedestres, pois o local não apresenta condições de segurança para o tráfego. O deslocamento deverá ser realizado pela Avenida Ana Moura ou pela chamada Avenida Sanitária no Vale Verde”, disse.





De acordo com a Subsecretaria de Habitação e Defesa Civil de Timóteo, desde domingo passado a cidade contabiliza estragos decorrentes da intensificação do volume de chuvas.





“Neste período chuvoso, a Defesa Civil está de prontidão para atender as eventuais ocorrências de sinistros, bem como tem feito o monitoramento diário do volume do Rio Piracicaba”, disse Valgas.





Também na sexta-feira, houve necessidade de interdição parcial da Avenida Alexandre Torquetti, no bairro Alegre, para a realização da limpeza da pista que foi atingida por enxurrada. A limpeza foi concluída na parte da manhã.





No Bairro Novo Tempo, houve o rompimento de um muro de arrimo na Rua Constelação, próximo a uma encosta, fazendo com que a enxurrada entrasse no imóvel. Não houve interdição da residência.





No domingo, a enxurrada invadiu um imóvel na Rua Carmem Cotta, bairro João XXIII. No Novo Tempo, houve o desabamento de uma laje que colocou em risco quatro edificações. Os imóveis foram interditados e as famílias tiveram assistência da Prefeitura. No Bairro Serenata, um muro de contenção rompeu atingindo a área de serviços. Não houve necessidade de interdição.

