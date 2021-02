Diretor-geral do DER-MG, Fabrício Torres Sampaio morre de COVID-19

Fabrício Torres Sampaio trabalhava desde os anos 1970 no DER-MG (foto: Marcelo Metzker/ALMG - 4/4/14)

Morreu, nesta sexta-feira (12/2), o diretor-geral do Departamento de Edificações e Estradas de rodagem de Minas Gerais (DER-MG), Fabrício Torres Sampaio. Ele é mais uma vítima da COVID-19. Ainda não há detalhes sobre o enterro.

Formado em engenharia civil pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Fabrício teve longa carreira na(Setop).

Ele chegou a ser nomeado secretário titular da pasta em 2014, quando Alberto Pinto Coelho Júnior sucedeu a Antônio Anastasia no governo de Minas. Também foi secretário-adjunto da Setop.

No DER-MG, Fabrício iniciou a carreira em 1972. Também foi chefe dos escritórios especiais de obras de Teófilo Otoni, no Vale do Jequitinhonha, e Belo Horizonte.

Foi, ainda, chefe da Assessoria de Planejamento e Coordenação, assessor técnico do diretor-geral, vice-diretor-geral e diretor de Operação de Vias.

Fabrício nasceu em Itabira, na Região Central de Minas Gerais. Em sua carreira acadêmica, o engenheiro chegou a estudar na Inglaterra e na França.

A reportagem procurou a assessoria de imprensa do DER-MG e aguarda posicionamento.

Luto

Pelo Twitter, o governador Romeu Zema (Novo) se manifestou sobre a morte do diretor-geral do DER/MG.

Presto solidariedade aos familiares e amigos do diretor-geral do DER-MG, Fabrício Torres Sampaio, mais uma vítima da Covid-19. Dr. Fabrício andava sempre com um mapa debaixo do braço e tinha de pronto a resposta para qualquer pergunta sobre as nossas estradas. Deixará saudades. %u2014 Romeu Zema (@RomeuZema) February 12, 2021

"Dr. Fabrício andava sempre com um mapa debaixo do braço e tinha de pronto a resposta para qualquer pergunta sobre as nossas estradas. Deixará saudades", escreveu Zema.

Em nota, o Sindicato dos Trabalhadores Públicos em Transportes e Obras Públicas do Estado de Minas Gerais (Sintder/Sinttop) lamentou a morte.

"Dr. Fabrício sempre foi um profissional competente, sério, atento às melhores práticas de engenharia em todos os setores em que trabalhou no Estado de Minas Gerais", comunicou.

A categoria também pediu a Deus para proteger e confortar os familiares do engenheiro.