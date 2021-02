Presos ladrões que sequestraram e tentaram extorquir vítimas em BH

As duas vítimas foram rendidas na Rua Germane Chatti, no bairro Mangabeiras (foto: Google Maps/Reprodução ) sequestraram e tentaram extorquir duas vítimas, que foram rendidas e forçadas a entrar num veículo no Bairro Mangabeiras e levadas para o Centro de Belo Horizonte foram presas em flagrante pela Polícia Militar, quando se preparavam para entrar numa agência bancária e forçar as vítimas a fazer retiradas. Dois homens, um de 16 anos e outro de 23, que, que foram rendidas e forçadas a entrar num veículo no Bairro Mangabeiras e levadas para o Centro de Belo Horizonte forampela Polícia Militar, quando se preparavam para entrar numae forçar as vítimas a fazer





As duas vítimas foram rendidas na Rua Germane Chatti, Mangabeiras, por dois homens que estavam num veículo cor prata. Foram forçados, sob a mira de um revólver, que mais tarde descobriu-se que era um simulacro, a entrar no carro.





Os ladrões se dirigiram para a Rua São Paulo, parando em frente à agência bancária das vítimas. Um dos homens desceu do veículo com uma das vítimas, enquanto o outro ladrão permaneceu no interior do carro, com a outra vítima, ameaçando-a com uma faca.





Nesse instante, no entanto, uma viatura da PM, comandada pelo tenente Fernandes, viu o homem e uma vítima fora do carro e suspeitou que algo errado estaria acontecendo. Os militares se aproximaram e uma das vítimas do sequestro começou a gritar por socorro, pedindo ajuda.





Foi dada voz de prisão ao agressor. Essa mesma vítima disse ainda que havia um segundo autor no interior do veículo, ameaçando uma mulher com uma faca.





Rapidamente os policiais agiram, para tentar libertar a segunda refém. Nesse instante, o segundo assaltante tentou fugir, mas ao sair do veículo, acabou sendo agarrado pelo sargento Martins.





Depois das prisões, as vítimas contaram aos policiais que os ladrões os levaram, primeiro, até uma drogaria na Praça Rio Branco, também no Centro. No entanto, ao avistar a Base de Segurança Comunitária no local, desistiram e resolveram procurar uma agência bancária. O caso foi registrado no Deplan 2.