Vale entrega adutora em Pará de Minas, após poluição do Rio Paraopeba

O prefeito Elias Diniz (ao centro, com documento) recebeu a obra ao lado de representantes da Vale e da Águas de Pará de Minas (foto: Prefeitura Municipal de Pará de Minas/Divulgação)

Desde 2019, após o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, na Região Metropolitana de BH, e o consequente despejo de rejeitos na bacia do Rio Paraopeba, os moradores de Pará de Minas, no Centro-Oeste mineiro, sofrem com o risco de desabastecimento de água. A mineradora começou a construir uma adutora para coletar água no Rio Pará, mas a obra atrasou sete meses e, só agora, foi concluída.









A concessionária Pará de Minas, que administra o sistema de água e esgoto na cidade, irá realizar uma operação assistida junto à Vale durante 60 dias para avaliar a confiabilidade e segurança da adutora antes que seja entregue de forma definitiva ao município.





“Esperamos que tudo corra bem nesse período de operação assistida. A conclusão dessa obra restabelecerá a capacidade de captação e produção de água que o município tinha antes da suspensão da captação do Rio Paraopeba e nos trará a tranquilidade e a segurança para continuar abastecendo a cidade com qualidade, a longo prazo, de forma eficiente e ininterrupta”, destaca o superintendente da concessionária, Rodrigo Macool.



Abastecimento de água



Mesmo sem poder operar seu principal manancial, a concessionária mantém, há dois anos, o abastecimento de toda a cidade sem interrupções.



Todas as medidas que garantiram o abastecimento da população até o momento foram realizadas em um trabalho conjunto com a Prefeitura Municipal, Ministério Público e Vale.





“O que conseguimos hoje com essa nova adutora vai trazer grandes oportunidades. Nós teremos duas bacias, no futuro, quando voltar a captação de água do Rio Paraopeba e agora do Rio Pará. Eu tenho certeza que não teremos insegurança hídrica. Poderemos continuar oferecendo água de qualidade para todos os cidadãos e até mesmo para as empresas”, ressaltou o prefeito de Pará de Minas, Elias Diniz.