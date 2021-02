Vereadores de BH aprovam criação de 'pipódromos', em votação apertada

Pipas foram distribuídas aos vereadores durante a discussão do projeto que prevê a criação de 'pipódromo' em BH (foto: Câmara Municipal de Belo Horizonte ) aprovaram, nesta segunda-feira (8/2), em votação apertada, o Projeto de Lei 217/17 que autoriza a criação de “pipódromos” na capital, além da semana educativa do uso responsável de pipas. A proposta precisava de 21 votos para ser aprovada em primeiro turno e teve o apoio de 22 parlamentares, outros 16 foram contrários e dois se abstiveram. Os vereadores de Belo Horizontenesta segunda-feira (8/2), em votação apertada, o Projeto de Lei 217/17 que autoriza ana capital, além da semana educativa do uso responsável de pipas. A proposta precisava depara ser aprovada em primeiro turno e teve o apoio de, outros 16 foram contrários e dois se abstiveram.





O vereador Irlan Melo (PSD), autor do projeto, apresentou uma emenda substitutiva, na tramitação em segundo turno, para retirar esses espaços da proposição e manter a semana educativa.





Assim, se aprovado em segundo turno, restará no texto apenas a criação da “Semana Educativa do Uso Responsável de Pipas”, com o objetivo de conscientizar crianças e adultos sobre o uso seguro e consciente do brinquedo no município.





Opiniões divergentes sobre o projeto





O vereador Reinaldo Gomes (MDB) foi um dos que discordaram da proposta. Segundo ele, no ano passado propôs um projeto de lei proibindo a prática na capital. “Eu perdi dois amigos que foram completamente dilacerados com a linha de papagaio”, disse.





De acordo com ele, BH não tem mais espaços para a prática dessa brincadeira, e a linha não precisa ter cerol para ser cortante, basta ter velocidade para machucar alguém. "Isso coloca em risco a vida dos motociclistas da cidade."





Ele disse que a iniciativa do vereador é boa, já que cria um espaço para quem quer soltar pipas. "Nós temos é que criar mecanismos para que a prefeitura dê a liberdade de várias ruas na cidade serem fechadas, no final de semana, para as crianças poderem praticar atividade física sem perigo algum para elas ou para outros”, concluiu.





Já Helinho da Farmácia (PSD) discursou em favor do projeto, com uma pipa nas mãos. Ele lembrou que em 2018 protocolou um projeto de lei proibindo o uso de linha chilena na cidade e acredita que a prática de soltar pipas não vai acabar.





“O que a gente não aceita é soltar papagaio com essa ‘linha assassina' que matou várias pessoas durante os anos.” Para ele, é preciso conscientizar as pessoas sobre a importância de não usar linhas cortantes, mas considera a iniciativa boa.





Em seguida, o vereador Irlan Melo (PSD) discursou em favor do projeto de sua autoria.





“Não estamos levando em conta quem usa linhas cortantes. Nós queremos é diversão. Vamos criar a semana de conscientização e, em relação ao pipódromo, nós vamos discutir diretamente com o executivo, através de uma indicação que faremos oportunamente”, completou. Ele ainda distribuiu pipas aos vereadores e disse que está apenas criando espaços seguros para a prática.

