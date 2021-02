Ipatinga: chuva de 105 mm em apenas 45 minutos provoca muitos estragos

Com a chuva forte e rajadas de vento, cerca de 15 árvores caíram em Ipatinga. Os pessoal da Prefeitura e do Corpo de Bombeiros trabalharam durante a madrugada e grande parte do dia de sábado (foto: Divulgação PMI) chuva que caiu na madrugada deste sábado (06/2) em Ipatinga teve um volume de precipitação altíssimo, de acordo com a Defesa Civil Municipal. No intervalo de apenas 45 minutos, choveu 105 mm. que caiu na madrugada deste sábado (06/2) emteve um volume de precipitação altíssimo, de acordo com a Defesa Civil Municipal. No intervalo de apenas 45 minutos, choveu 105 mm.

A Comdec explicou que, conforme classificação da meteorologia, a chuva é considerada fraca quando a intensidade é menor do que 5,0 mm/h. Entre 5,0 e 25 mm/h, a precipitação é moderada.





Com o aguaceiro e o vento forte, agentes da Defesa Civil, militares do Batalhão de Bombeiros e servidores da Infrater foram acionados desde as primeiras horas da madrugada para realizar desobstruções de vias e atuar em outras frentes, como em 15 ocorrências de quedas de árvores, em diversas regiões da cidade.

Os locais que registraram maior número de ocorrências e chamados emergenciais foram os bairros Bethânia, Canaãzinho e Canaã, onde se concentrou o mais alto volume de precipitação pluviométrica.





Segundo a Comdec, não ocorreram inundações com grandes proporções, apesar da cabeceira do ribeirão Ipanema apresentar nível de água elevado durante a madrugada.

Chuvas vão continuar

Ipatinga e todo o Vale do Aço permanecem em estado de alerta e com equipes de plantão mobilizadas em função da frente fria estacionada no Estado e que, na região, ocasiona fortes chuvas e rajadas de vento neste fim de semana.





De acordo com as previsões meteorológicas, no domingo (07/2), assim como a segunda-feira (08/2), o tempo chuvoso vai continuar durante o dia e a noite.





A Defesa Civil Estadual advertiu para chuvas de 150 mm, que podem ocorrer até às 12h de segunda-feira (08/2. O serviço de alertas meteorológicos da Defesa Civil Estadual está informando a situação do clima via celular.





Para participar, a pessoa deve enviar um SMS com o CEP de onde mora – ou do local de interesse – para o número 40199. A partir do cadastro, os avisos de chuva e outros riscos chegam por mensagem. Em Ipatinga, a Defesa Civil atende pelos telefones 199 e 3829-8475.