Esa anuncia saída de Três Corações após mais de 70 anos na cidade

A Escola de Sargento das Armas () anunciou a saída deapós mais de 70 anos na cidade. A informação foi divulgada peladepois de umacom o comando da ESA. Adisponível no município será voltada para receber a escola dede sargentos.

De acordo com a prefeitura, a oficialização da saída foi feita durante um café entre o prefeito, José Roberto de Paiva Gomes, conhecido por Gordo Dentista, com o general de brigada Flávio Alvarenga Filho e o general Juarez, coordenador executivo do Projeto Nova Escola de Sargentos.

“O general Juarez comentou as questões logísticas e estruturais que levaram a esta decisão e falou dos estudos que estão sendo feitos sobre a mudança”, explica nota enviada pela prefeitura.

Três Corações é a principal referência na atual formação dos sargentos do Exército Brasileiro. A escola tem capacidade pra formar mais de mil estudantes por ano. A possibilidade da saída começou em julho do ano passado. Na época, a prefeitura de Três Corações apresentou uma área na região da Colônia Santa Fe, as margens da LMG-862, com 490 hectares.

“Na reunião, o prefeito enalteceu a importância da Esa para o desenvolvimento de Três Corações nestes 70 anos de história e reafirmou as alternativas para que a escola permanecesse em nossa cidade”, afirma.

Segundo a prefeitura, a Esa explicou as questões logísticas e estruturais que levaram a esta decisão. Além disso, falou dos estudos que estão sendo feitos sobre esta mudança do Sul de Minas.

“Quanto ao destino da Esa, a informação é de que a cidade ainda não está definida, já que os estudos estão em andamento, mas a mudança não será repentina e deve demorar alguns anos para acontecer”, ressalta.

A prefeitura acrescentou que a estrutura disponível será voltada para receber a escola de pós-graduação de sargentos. “Atualmente esses cursos são realizados em unidades no Rio de Janeiro-RJ e em Cruz Alta-RS. Nossa cidade centralizará esta oferta de cursos e receberá todos os anos cerca de 500 alunos no primeiro semestre e outros 500 no segundo semestre vindos de todo o Brasil e também de países das Nações Amigas”, completou prefeitura.

Festa de Formatura

No fim do ano passado, a ESA entrou em uma polêmica com a formatura de Diplomação da Turma dos 150 anos da Campanha da Tríplice Aliança no dia 11 de dezembro. O caso gerou polêmica na cidade depois que a prefeitura publicou um decreto restringindo o funcionamento de comércio e festas, que começou a valer após o evento.

Comerciantes da cidade ficaram inconformados com a decisão da prefeitura e fizeram protesto. A prefeitura teve que reavaliar a situação e implantou o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), para os que optaram por abrirem o comércio.