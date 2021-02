COVID-19: Sete Lagoas faz drive thru para vacinar profissionais da saúde

Profissionais de saúde têm sido vacinados contra COVID-19 em esquema de drive thru em Sete Lagoas (foto: Prefeitura Municipal de Sete Lagoas/Divulgação)

Para evitar aglomerações e garantir a imunização dos profissionais de saúde, a Prefeitura de Sete Lagoas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, resolveu realizar um drive thru para vacinar médicos, enfermeiros e demais pessoas que estejam na linha de frente do combate à COVID-19.





A imunização tem sido realizada por faixas etárias. Nesta semana foram vacinados os profissionais que têm acima de 50 anos. Nos dias 8 e 9 será a vez daqueles com idade a partir dos 40 anos. A intervenção acontecerá na portaria da UniFemm, das 8h30 às 17h.





Para receber a primeira dose da vacina, o profissional deverá levar comprovante de residência, carteira profissional de classe profissional de saúde a qual pertence e o comprovante de profissionais vinculados ao risco de atendimento à COVID-19.





Até o momento, balanço da Secretaria municipal de Saúde mostra que 3.374 pessoas foram vacinadas em Sete Lagoas. Destas, 194 são idosos que vivem em instituições de longa permanência. Os demais são trabalhadores da saúde.





Novo decreto

A Prefeitura de Sete Lagoas publicou novo decreto após a macrorregião Centro ter passado para a onda amarela do Plano Minas Consciente. Desta forma, as regras sanitárias ficam um pouco mais brandas. Além disso, a nova classificação permite o retorno das atividades dos cursos de graduação, pós-graduação. As escolas de idiomas, dança, artes e música também poderão retomar o atendimento presencial.





A Prefeitura delimitou o horário de funcionamento de algumas atividades. Antiquários, lojas de departamento, de eletrodomésticos, vestuário, de artigos esportivos, floriculturas, livrarias, papelarias e joalherias estão liberadas para funcionar todos os dias da semana, das 8h às 16 horas.





COVID-19 em Sete Lagoas

De acordo com o mais recente boletim epidemiológico municipal, divulgado nesta quinta-feira (04/02), Sete Lagoas registrou 80 casos confirmados nas últimas 24 horas, sendo 38 mulheres e 42 homens, elevando o total de pessoas com coronavírus para 9.328.





A cidade confirmou ainda três novos óbitos em decorrência da doença e, desde o início da pandemia, a cidade registrou 143 mortes por COVID-19. A taxa de ocupação dos leitos de UTI próprios para tratamento de pacientes com coronavírus nas redes pública e suplementar caiu para 52%, com 29 pacientes internados.