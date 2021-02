Polícia registra dois crimes sexuais contra menores em Minas Gerais

Segundo foi apurado, a mãe tinha conhecimento dos fatos (foto: Jose Luis Navarro ) crimes sexuais seguem ocorrendo em evidência em toda Minas Gerais, no entanto, o número de prisões para essas denúncias têm aumentado a cada dia. Um suspeito de abusar sexualmente de uma menor de 11 anos foi preso em Nanuque, no Vale do Mucuri, e um homem que suspeito de tentar estuprar uma adolescente foi capturado em São Joaquim de Bicas, na área Central do Estado. Osseguem ocorrendo em evidência em toda Minas Gerais, no entanto, o número de prisões para essas denúncias têm aumentado a cada dia. Um suspeito de abusar sexualmente de uma menor de 11 anos foi preso em Nanuque, no Vale do Mucuri, e um homem que suspeito de tentar estuprar uma adolescente foi capturado em, na área Central do Estado.





Em Nanuque, o suspeito tem 31 anos, e é acusado de abusar sexualmente da própria enteada, de 11 anos. A investigação teve início a partir de uma denúncia recebida pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Segundo esta, o homem abusava sexualmente da vítima desde quando ela tinha cinco anos.

Além do cumprimento de mandado de prisão, foi realizado, também, mandado de busca e apreensão na residência do suspeito, onde foram encontrados dois celulares usados para fazer imagens da vítima.

Adolescente

Em São Joaquim de Bicas, foi preso um suspeito de tentar estuprar e matar uma adolescente. O crime ocorreu no dia 1º de fevereiro, e o homem foi preso em Betim, na Grande BH.





O suspeito trabalha no mesmo estabelecimento comercial em que a vítima. No dia do crime, o investigado teria tentado sufocar a jovem com um pano embebido em álcool para tentar desmaiá-la. No entanto, lá permaneceu acordada e, ao perceber isso, o homem tentou estrangular a adolescente e cometer outras agressões, dizendo que gostava dela e que ela não poderia ter outra pessoa.





Segundo a vítima, o agressor ainda a arrastou até o banheiro, onde ela teve a cabeça batida contra o vaso sanitário, que acabou se quebrando. Ela contou também que o suspeito tentou beijá-la e abusado dela, além de ter ameaçado de morte caso contasse a alguém. A mãe da vítima disse que o suspeito teria alegado que eles morreriam juntos.

O homem possui passagem policial por tentativa de feminicídio. Na delegacia, ele negou que tenha atacado a adolescente, e afirmou que a vítima, após desentendimento entre eles, o teria empurrado e ele que caiu no banheiro.





No entanto, o exame de corpo de delito não constatou nenhuma lesão no homem. Ainda Polícia segundo o investigado, quando o patrão dele chegou ao local, a vítima teria tentado culpá-lo por tentativa de abuso.





Como não existe mais uma situação de flagrante, a prisão foi preventiva. O mandado de prisão foi cumprido e o investigado encontra-se no sistema prisional.