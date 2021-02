COVID-19: Volta às aulas em Caldas está programada para 8/2

Volta às aulas em Caldas vai ocorrer de maneira gradual (foto: Wikipedia/Reprodução)

A Prefeitura de, no Sul de Minas, publicou um novoautorizando o retorno àspresenciais, de forma gradual, a partir do dia 8 de fevereiro. A presença não é obrigatória e os pais que preferirem podem retirar o material denas escolas.

De acordo com a prefeitura, a decisão aconteceu após aprovação do Comitê Gestor da COVID-19 de Caldas. “Considerando a necessidade constante de garantir o adequado funcionamento do serviço educacional e permitir a retomada gradual e segura das atividades presenciais nas instituições de ensino localizadas no território municipal”, informa o decreto.

O documento permite que as aulas e demais atividades presenciais da rede municipal de ensino serão retomadas gradualmente a partir do dia 8 de fevereiro. “Sendo que, a partir dessa data, fica autorizado o retorno das creches municipais e conveniadas. Inicialmente, para os casos dispostos no artigo 2º, será adotado o sistema de ensino híbrido, que combina a aprendizagem presencial e remota”, completa.

A prefeitura informou que, a partir do dia 17 de fevereiro, a retomada das aulas será na modalidade presencial da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e curso técnico do Colégio Municipal Uriel Alvim.

Ainda segundo a prefeitura, escolas e creches devem seguir os protocolos sanitários do Plano de Retomada das Atividades Presenciais de Atividades Escolares publicado no site da prefeitura.

Caldas segue com 331 casos confirmados do novo coronavírus e 10 mortes registradas em decorrência da doença.