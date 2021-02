Ouro Preto: prédio da Câmara é desinfectado após confirmações de COVID-19

Prédio ficou fechado na manhã desta terça-feira (02/02) e retornou às atividades na tarde, de forma reduzida. Medida prevê conteção de riscos no ambiente de trabalho (foto: Divulgação/Câmara Municipal de Ouro Preto)

Após realização de teste rápido de COVID-19 e ter como resultado positivo em quatro servidores públicos, o prédio da Câmara Municipal de Ouro Preto, Região Central de Minas Gerais, passou por processo de assepsia e desinfecção geral nesta terça-feira (02/02). As atividades do Legislativo voltaram no período da tarde de forma reduzida.

Ainda segundo a Câmara Municipal de Ouro Preto, devido ao resultado da testagem foi publicada a Portaria Nº 302/2021 nessa segunda-feira (01/02) que dispõe sobre medidas emergenciais a serem adotadas pela Câmara Municipal durante a pandemia da COVID-19 e levou em consideração a necessidade de estabelecer um protocolo para gestão dos riscos no ambiente de trabalho.

Uma das medidas do protocolo de segurança será a assepsia e desinfecção em todo o prédio, semanalmente, durante o período da pandemia. Além disso, o público ficará proibido de entrar nas dependências do prédio e os vereadores deverão indicar um assessor para a atividade parlamentar e só essa pessoa ficará permitida entrar na Câmara.

Ainda segundo a Portaria, na hipótese do teste rápido apresentar resultado positivo, o servidor ficará imediatamente afastado e será pedido outro exame complementar. Os servidores com infecção confirmada, sintomáticos ou assintomáticos, vão realizar as atividades parlamentares de forma remota por 14 dias.

De acordo com o presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto, vereador Luiz Gonzaga, o funcionamento da Casa Legislativa é essencial, então não é possível parar e fechar totalmente as portas.

“Tivemos que aderir às medidas necessárias de prevenção para continuarmos atendendo ao povo, mas sempre com muita segurança e não mediremos esforços para isso”.