Governo de MG pede que calamidade pública seja estendida até 30 de junho

Governo quer estender calamidade para arcar com mais gastos com pandemia, incluindo compra de insumos para vacinação (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O governador Romeu Zema (Novo) enviou à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) um novo decreto que prorroga o prazo de calamidade pública no estado até 30 de junho. O documento foi recebido nesta terça-feira (2/2) pelos deputados e será analisado. Os parlamentares precisarão ratificá-lo por meio da aprovação de um projeto de resolução (PRE).









Caso o prazo seja expandido, o governo também ficaria livre para realizar licitações públicas na contratação de bens e serviços.





Zema decretou calamidade em março do ano passado, por meio da Resolução 5.529/20, da ALMG, nos termos do Decreto 47.891, de 2020. O objetivo desse decreto foi garantir formas de combater a pandemia de COVID-19 por meio de repasses à saúde e às pessoas de maior vunerabilidade social.



No texto, a data-limite para a situação oficial de calamidade era dezembro de 2020.





“A continuidade dessa medida excepcional permitirá que o Estado possa alocar maior volume de recursos e meios para o enfrentamento da pandemia, considerada a transversalidade e a complexidade das políticas públicas que se mostrarem urgentes e imprescindíveis para o bem-estar do povo de Minas Gerais”, diz o documento assinado pelo governador.





No momento, há mais de 740 mil casos de doentes infectados pelo novo coronavírus confirmados em Minas Gerais, que soma 15.126 mortes e mais de 660 mil pacientes recuperados.



Nas últimas 24 horas, foram 4.707 novos casos da doença e 32 óbitos.