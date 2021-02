Novo lote das vacinas CoronaVac e Astrazeneca chega a Betim

Novo lote contém vacinas do Instituto Butantan, a CoronaVac, além do fabricante Oxford/AstraZeneca. (foto: Prefeitura Betim/Divulgação)

Mais doses da vacina contra a COVID-19 chegaram a Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), nesta segunda-feira (01/02). De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o município recebeu do governo do estado um lote de 670 unidades da CoronaVac, além de 5.161 unidades que serão destinadas à aplicação da segunda dose nas pessoas que já receberam a primeira. De outro fabricante, a vacina da Oxford/AstraZeneca, também veio neste lote, com 2.990 unidades.

Em 19 de janeiro, o município havia recebido o primeiro lote, com 5.161 doses da vacina Coronavac, para aplicação da primeira dose. Ao todo, Betim já recebeu 13.982 doses do imunizante contra o novo coronavírus.

A vacinação contra a COVID-19 começou em Betim em 20 de janeiro de 2021. As primeiras doses foram destinadas a trabalhadores da saúde (100% dos trabalhadores dos dois Cecovids e do SAMU e 30% de trabalhadores dos outros serviços de saúde da rede pública e da rede privada); idosos institucionalizados e profissionais das Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs); internos da Colônia Santa Izabel e pessoas portadoras de deficiência que vivem institucionalizadas.

Com o novo lote de vacinas recebido, será dada sequência à vacinação dos trabalhadores da saúde. De acordo com o balanço parcial da vacinação no município, até esta segunda-feira (1/2) já foram vacinadas 3.595 pessoas e foram distribuídas 5.161 doses da vacina contra para as duas unidades dos Cecovids Betim, SAMU, Hospital Regional, unidades da rede hospitalar privada, outras unidades de saúde da rede pública e ILPIs.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Guilherme Carvalho, as doses estão sendo cadastradas e distribuídas gradativamente para os serviços de saúde, uma vez que a entrega deve ser supervisionada pela equipe da Central de Vacinas. “As doses já saem da Central de Vacinas com destino definido para garantir que a campanha atinja sempre as pessoas dos grupos prioritários. Além disso, temos a preocupação de fazer as atualizações para dar transparência e garantir a lisura de todo processo de vacinação,” afirmou.