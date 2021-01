COVID-19: Queda na ocupação de leitos permite a Ibirité reabrir comércio

Ibirité volta a reabrir o comércio na próxima segunda-feira (foto: Prefeitura Ibirité/Divulgação)

comércio de Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), que estava funcionando de forma escalonada para conter o avanço do novo coronavírus, vai reabrir todos os dias a partir de segunda-feira (1º/2). Isso porque a cidade voltou a aderir ao Programa Minas Consciente do Governo do Estado, dena Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), que estava funcionando de forma escalonada para conter o avanço do novo coronavírus, vaitodos os diasa partir de segunda-feira (1º/2). Isso porque a cidade voltou a aderir ao Programado Governo do Estado, que passou, recentemente, por reformulações . Além disso, a taxa de ocupação de leitos exclusivos para a COVID-19 tem caído no município.

COVID-19 e foi possível graças à redução da ocupação dos leitos no Hospital de Campanha.



Nesta sexta-feira (29/1), a taxa é de 50% de leitos sendo usados. Mesmo com a redução, a cidade se encontra na Onda Vermelha do Programa Minas Consciente.



Segundo o prefeito William Parreira, tal redução é reflexo de um decreto publicado pelo executivo, há 15 dias. “Nosso maior desejo desde o início da pandemia foi e continua sendo garantir a saúde da nossa população e, ao mesmo tempo, apoiar os empresários, de todos os portes, para que sobrevivam a este momento tão difícil que o mundo está passando”, pontuou o prefeito. A decisão foi tomada pelo Comitê Municipal de enfrentamento àe foi possível graças à redução da ocupação dos leitos no Hospital de Campanha.Desde 11 de Janeiro, o comércio funcionava em dias alternados, pares e ímpares. Na época o endurecimento das regras para o distanciamento social foi necessário devido à alta na taxa de ocupação do Hospital de Campanha, que chegou a 80%.Nesta sexta-feira (29/1), a taxa é de 50% de leitos sendo usados. Mesmo com a redução, a cidade se encontra nado Programa Minas Consciente.Segundo o prefeito William Parreira, tal redução é reflexo de um decreto publicado pelo executivo, há 15 dias. “Nosso maior desejo desde o início da pandemia foi e continua sendo garantir a saúde da nossa população e, ao mesmo tempo, apoiar os empresários, de todos os portes, para que sobrevivam a este momento tão difícil que o mundo está passando”, pontuou o prefeito.

De acordo com a secretária de Saúde Carina Bitarães, é necessário que todos continuem alertas quanto às medidas de higiene. “É importante, também, seguir as regras do programa Minas Consciente, para que não tenhamos um aumento no número de pessoas que precisam de internação novamente. A Vigilância Sanitária vai seguir com as fiscalizações por toda a cidade”, reiterou Carina.

Todos os tipos de comércio funcionarão

O novo protocolo do programa Minas Consciente permite o funcionamento de todas as atividades, sem restrição de dias e horários, mas os cuidados de prevenção devem continuar até que toda a população esteja imunizada.

Para a Onda Vermelha é exigido distância linear de três metros por pessoa nos estabelecimentos, uma pessoa a cada 10 metros quadrados, o máximo de 30 pessoas por evento, limite de ocupação máxima de 50% em hotéis, atrativos culturais e naturais. Limita-se, ainda, um cliente por atendente.

A prefeitura de Ibirité manterá as fiscalizações orientativas da Vigilância Sanitária e campanhas educativas em outdoors, site e redes sociais.



Nos próximos dias, as fiscalizações da Vigilância Sanitária, serão intensificadas. As equipes atuam de segunda à sexta-feira e também aos finais de semana, em regime de plantão, com o suporte da Polícia Militar.





Para denúncias de irregularidades e aglomerações os contatos são: de segunda a sexta, das 8h às 17h, (31) 3533-3530; nos finais de semana e feriados, (31) 99392-7021.