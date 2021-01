Polícia prende criminoso de BH com 40 anos de atuação no tráfico de drogas

(foto: Reprodução Internet) a polícia conseguiu deter o homem de 54 anos, que está a 40 anos envolvido com o tráfico de drogas. Em novembro de 2020, policiais da 5ª Delegacia do Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico apreenderam 111 quilos de maconha e prenderam um traficante. No entanto, faltava o cabeça do grupo, o chefe do tráfico na Favela do Sumaré. Nesta sexta-feira (29/01), na operação Falso Profeta,





A operação foi comandada pelo delegado Rodolpho Tadeu Machado, que contou que o traficante preso gozava de tanto prestígio na Favela do Sumaré, que seu ponto de vendas leva seu apelido, 'Beco de Deus'. Foi a partir da prisão do traficante em novembro que a polícia conseguiu chegar até ele.









Da quadrilha que age no Sumaré, três integrantes já foram presos, mas a polícia acredita que existam outros integrantes. “O aglomerado tem dois grupos de atuação distintos, que vez ou outra entram em atrito. Ambos os grupos utilizam pontos de armazenamento de drogas distantes dos pontos de venda, no intuito de buscar evitar a vinculação de entorpecentes com seus verdadeiros proprietários em caso de atuação e arrecadação pela polícia”, diz o delegado.





Segundo o delegado Rodolpho, o ponto que mais se destaca neste trabalho é a tentativa de neutralização mediante prisão preventiva do líder do tráfico, conhecido no meio policial há mais de 40 anos. “Ele sempre conseguia se esquivar da persecução penal, fazendo uso de estratégias rigorosas para conseguir seu intento.”





O delegado entende que é difícil mensurar o impacto deste trabalho em um critério “quantitativo” da circulação de drogas na grande BH. “Trata-se de uma organização criminosa em que membros exercem suas funções pré-definidas continua à atividade ilícita, de certo com a continuidade do nosso trabalho e sem a principal liderança, nossa expectativa é de uma redução bastante significativa dessa oferta na capital”.