Academias e clubes de BH reabrem na segunda (1º/2); veja como funcionarão

Clubes de BH poderão funcionar a partir da próxima segunda-feira (1º/2) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)





LEIA MAIS 14:44 - 29/01/2021 Bares, restaurantes e comércio: veja o que reabre em BH a partir de segunda

14:10 - 29/01/2021 Kalil anuncia flexibilização do comércio em BH a partir de segunda (1º/2)

14:46 - 29/01/2021 Kalil: volta das aulas presenciais fica para março de 2021 André Reis, é que como os frequentadores terão que agendar horários para utilizar as estruturas, o ideal é que não tenha uma faixa horária definida, para que os clientes possam marcar atividades com um espaço maior de tempo para garantir o distanciamento entre pessoas. No caso das academias, por exemplo, é certo que não terá horário de funcionamento definido. A justificativa, de acordo com o secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão da PBH,, é que como os frequentadores terão que agendar horários para utilizar as estruturas, o ideal é que não tenha uma faixa horária definida, para que os clientes possam marcar atividades com um espaço maior de tempo para garantir o distanciamento entre pessoas.





O prefeito Alexandre Kalil (PSD) já confirmou que os clubes também reabrem a partir da próxima semana. Neste caso, a PBH não especificou como funcionará, mas como a reabertura se dará nos mesmos moldes da flexibilização anterior, tudo indica que também não terá restrição para horário de funcionamento. No entanto, os equipamentos terão que respeitar uma capacidade máxima em ambientes internos e externos.





Outros setores





Bares e restaurantes poderão abrir de 11h às 22h, podendo vender bebidas alcoólicas até as 15h. Após o horário citado, os estabelecimentos poderão permanecer abertos, mas sem o comércio de álcool.

Lojas de rua poderão funcionar entre 9h e 20h, de segunda à sábado. Além disso, as academias também poderão funcionar sem horário especificado, mediante agendamento dos clientes. Shoppings também receberam o sinal verde para reabrir. Apesar da flexibilização, a Prefeitura de BH fez um alerta à população.

“A situação continua grave. Estamos passando por uma crise sem precedentes em Manaus. A queda em BH foi consequência do sacrifício que a cidade fez. Mas as pessoas costumam pensar: "está flexibilizando, está tudo bem", disse Estevão Urbano, infectologista membro do Comitê de Enfrentamento à COVID-19 da capital.



O esquema de funcionamento dos demais setores serão divulgados pela prefeitura ainda na tarde desta sexta-feira.

O aval dapara a volta do funcionamento do comércio não-essencial na capital mineira, a partir da próxima segunda-feira (1º/2), compreende, também,. Os horários de funcionamento ainda não foram oficializados pelo Executivo municipal, mas a tendência é que não tenham restrições.