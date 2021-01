Uberaba espera receber nesta quarta (27) mais 3 mil novas doses de vacina

Das 190,5 mil doses da vacina AstraZeneca que chegaram Minas Gerais nesse domingo (24/01), a previsão é que Uberaba receba cerca de 3 mil doses até a próxima quarta-feira (27/01). Isso significa que outras cerca de 1,5 mil pessoas do grupo prioritário (profissionais de saúde e idosos das ILPIs) serão vacinadas na cidade. A expectativa é do superintendente Regional de Saúde, Mauricio Ferreira.

Conforme Ferreira, com a chegada das novas doses mais uma parte do grupo prioritário será vacinada na cidade. “Com relação às doses da Índia para MG, se for mantida a mesma regra (da primeira remessa) teremos 1/3 do quantitativo anterior, ou seja, para macrorregião da SRS (27 municípios) estimamos 4,7 mil doses e para Uberaba estimamos 3 mil. O público alvo: profissionais da linha de frente e idosos”, considerou.