Bombeiros de Araguari resgatam gavião ferido após ataque

Com uma das asas machucadas, gavião foi levado pela Polícia Ambiental para um veterinário (foto: CBMMG/ divulgação )

Depois do resgate de, de diversas espécies, ouriço cacheiro e lagartos, o Corpo de Bombeiros de Araguari salvou, agora, umque estava ferido. O pássaro estava no quintal de uma casa no cruzamento de duas ruas Nicolau Dorazio e Paulo Nogueira Cruvinel.Os bombeiros compareceram ao local, atendendo a um pedido da. Segundo uma testemunha, o pássaro sofrera o ataque de outros dois gaviões.O gavião estava com um ferimento em uma das asas. Foi resgatado e entregue aos cuidados da Polícia Ambiental, que o encaminhou a um veterinário.Tão logo se restabeleça, deve ser solto na mata.