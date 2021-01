Brumadinho: audiência de negociação para indenização termina sem acordo

Nesta quinta-feira (21) foi realizada a sexta audiência de conciliação na sede do TJMG, em Belo Horizonte (foto: Juarez Rodrigues/DA/EM/Press - 09/12/2020)

A sexta reunião de conciliação entre a, odee demais partes interessadas, que ocorreu nesta quinta-feira (21/1), no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), terminou mais uma vez sem acordo.





"O governo de Minas e demais instituições jurídicas sinalizaram o encerramento das audiências de negociação com a mineradora Vale após não aceitarem a proposta com ospela empresa para a reparação dos danos causados pelo rompimento de barragem em Brumadinho", informou a assessoria do Estado.Caso a empresa não apresente nova proposta até a sexta-feira da semana que vem (29/1), o processo seguirá para ana Justiça. A ação visa a reparação dos danos socioambientais provocados pelo rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão , em Brumadinho, em 25 de janeiro de 2019.A primeira audiência ocorreu em 22 de outubro e a segunda, em 17 de novembro do ano passado. Ambas terminaram sem acordo entre as partes. Um novo encontro foi marcado para 9 de dezembro, também sem sucesso. A outra ocorreu em 17 de dezembro. A última foi em 7 de janeiro.

"Estamos aqui hoje colhendo dois resultados de toda essa discussão. O primeiro, positivo, foi que as instituições do Estado estão unidas em uma única proposta e um único discurso. O segundo é um legado que tem que deixar claro: hoje o resultado é que não há acordo. Esperamos que haja um fato novo. O valor oferecido está aquém das necessidades do Estado e das necessidades das pessoas atingidas", pontuou o o Procurador da República Edilson Vitarelli após a reunião.

Valores

O governo de Minas Gerais e as instituições de Justiça apresentaram à Vale a cifra de R$ 54 bilhões como valor ideal para fechar um acordo. São R$ 26,7 bilhões, além de R$ 28 bilhões por danos morais.



"Podemos ceder em alguma coisa, mas até agora não foi apresentada nenhuma proposta razoável", disse o procurador.



Ele destacou que os valores foram baseados em dois estudos técnicos: um da Fundação João Pinheiro e outro feito pelo perito que auxilia o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Entretanto, a mineradora não concordou.



A expectativa era de que um acordo fosse fechado antes de a tragédia completar dois anos, que ocorrerá na segunda-feira (25).



O status das negociações com as autoridades foi alvo de muitos questionamentos de analistas em teleconferências de resultados e no Vale Day, o encontro anual da mineradora com seus investidores.



Estavam presentes a Vale e o Estado de Minas Gerais, representado pela Advocacia-Geral do Estado (AGE) e da União (AGU), Ministério Público Estadual (MPE) e Federal (MPF) e Defensoria Pública Estadual (DPE) e Federal (DPF).



A Vale foi procurada pela reportagem e não teve retorno até a publicação desta matéria.