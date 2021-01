COVID-19: Médico de 80 anos de idade é o primeiro vacinado em Antônio Dias

O médico José Serafim Martins, que é do grupo de risco, foi o primeiro vacinado e continua trabalhando no combate à COVID-19 (foto: Prefeitura AD Divulgação) , município integrado ao colar metropolitano do Vale do Aço, em Minas, Gerais, recebeu do governo do estado na terça-feira (19/1), 22 doses da vacina contra a COVID-19. A prioridade para receber a vacina foi concedida aos profissionais da saúde, que atuam no combate à doença. , município integrado ao colar metropolitano do Vale do Aço, em Minas, Gerais, recebeu do governo do estado na terça-feira (19/1), 22 doses da vacina contra a. A prioridade para receber a vacina foi concedida aos profissionais da saúde, que atuam no combate à doença.









A Secretaria Municipal de Saúde de Antônio Dias informou que o médico, mesmo com idade avançada e pertencente ao grupo de risco, assinou por livre e espontânea vontade um termo de responsabilidade para continuar atendendo a população de Antônio Dias.





“A luta contra o COVID-19 continua. Todos nós estamos honrados com o trabalho do Dr. José Serafim e, enquanto não temos vacina para toda população, precisamos permanecer com os cuidados essenciais”, informou a SMS em nota.