BH: vacinação no Júlia Kubitschek e Eduardo de Menezes começa nesta terça

Hospital Júlia Kubitschek integra a rede da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) (foto: Fhemg/Divulgação)

“Esta é a maior campanha de vacinação da nossa história. O Governo do Estado trabalha para garantir que a vacina atenda Belo Horizonte e todo o interior de Minas”, destacou o governador.





Neste primeiro dia de vacinação, o presidente da Fhemig, Fábio Baccheretti Vitor, acompanha o processo. A vacinação se dará diariamente, das 9h às 21h, nos dois hospitais. No Júlia Kubitschek, uma sala de treinamento foi destinada para a imunização dos trabalhadores. No Eduardo de Menezes, a sala de vacina, com dois consultórios, atenderá os profissionais da unidade.





Os espaços são amplos e permitem manter o distanciamento necessário entre todos. Para receber a vacina, o servidor não precisa obrigatoriamente apresentar o cartão de vacinação, mas deve ter em mãos documentação com foto e CPF.





Como o plano de vacinação é determinado por cada município, seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde, as demais unidades da Fhemig receberão as vacinas de acordo com cronograma de imunização do município em que estão localizadas.





Largada em Minas

decomeça na tarde desta terça-feira (19/01) a vacinação de profissionais da saúde que atuam na linha de frente contra a-19 em hospitai da rede da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), em BH. A informação foi confirmada pelo governadorem publicação no Twitter."Doses da vacina já estão no hospitaisde", disse Zema em rede social.Serão aproximadamente 2.300 trabalhadores ao longo dos próximos dias, sendo 800 do HEM e mais de 1.500 no HJK. A imunização acontece poucas horas após o início da vacinação no estado, realizado na noite desta segunda com presença do governador Romeu Zema, no Aeroporto de Confins. Na ocasião, cinco servidores foram imunizados.A Prefeitura de Belo Horizonte () informou, também no início desta tarde, que recebeu parte das vacinas contra a COVID-19. A administração está fazendo a contabilização do número de vacinas para serem distribuidas para a imuniazação das unidades de saúde da capital mineira.Minas Gerais ficará com 577,6 mil doses do imunizante. O Ministério da Saúde contabiliza 275.088 pessoas no público-alvo da Fase 1 da campanha da vacinação contra o coronavírus no estado.



Na noite dessa segunda-feira (18/01), no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, foi realizada a primeira vacinação contra o novo coronavírus no estado. A enfermeira Maria do Bonsucesso foi a primeira pessoa a ser vacinada em Minas.



A vacinação contra a COVID-19 em Minas Gerais, fora da Região Metropolitana de Belo Horizonte, teve início na manhã desta terça-feira (19/01), em Montes Claros, na Região Norte do estado. Os imunizantes foram aplicados em idosos do Asilo São Vicente de Paulo.



Desde o início da pandemia do novo coronavírus, em março de 2020, 651.956 pessoas foram infectadas em Minas, de acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES). O número de mortes registradas por causa de complicações causadas pela COVID-19 é de 13.507 em solo mineiro.