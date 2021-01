Vacinação contra COVID-19: Betim recebe 5.160 doses da CoronaVac

Imunização dos profissionais da saúde começará nesta quarta-feira (20/1) (foto: Prefeitura de Betim/Divulgação)

Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), já está com as primeiras doses da vacina contra a COVID-19. O primeiro lote com 5.160 unidades da CoronaVac, do Instituto Butantan, de São Paulo, chegou na manhã desta terça-feira (19/01). A partir desta quarta-feira (20/01), os profissionais da saúde começarão a ser imunizados.

Haverá ainda nesta terça-feira, às 16h, umno estacionamento do Centro de Cuidados Intensivos, o Cecovid 4, onde será realizada a vacinação de sete trabalhadores da saúde, primeiro grupo a ser imunizado na campanha.

Betim tem mais de 435 mil habitantes. Em dezembro de 2020, a prefeitura havia enviado intenção de compra de 10 mil doses ao Instituto Butantan.



No início de janeiro, porém, o presidente do instituto, Dimas Covas, explicou que teria que cancelar as intenções de compras dos municípios porque todas as doses da vacina seriam entregues ao Ministério da Saúde para o Programa Nacional de Imunizações (PNI), que assumiu a distribuição da CoronaVac.