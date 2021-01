COVID-19: Vacinação em Valadares começa quando as vacinas chegarem

Em entrevista coletiva, prefeitura afirmou que toda a estrutura está pronta para iniciar a vacinação (foto: Antônio Cândido/PMGV/ Divulgação )

A vacinação contra aem Governador Valadares vai começar assim que aschegarem à cidade. No entanto, a data de chegada dos imunizantes ainda não foi informada, nem mesmo a quantidade. A prefeitura já tem um planejamento para a vacinação, mas só recebeu, até o momento, as 50 mil seringas enviadas pelo governo do estado.

As informações sobre o início da vacinação e plano inicial foram passadas aos jornalistas durante entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira (18/1), na Prefeitura de Governador Valadares.

A secretária municipal de Saúde, Caroline Sangali, disse que sua secretaria está com todo o planejamento pronto para dar início à vacinação. Possui as câmaras frias próprias para armazenar as doses e os vacinadores, pessoal altamente qualificado segundo ela.

“Neste primeiro momento, vamos vacinar os profissionais da saúde da linha de frente, os idosos em instituições de longa permanência e o restante do público será de forma gradativa. Tudo depende da quantidade de vacinas que receberemos do Estado. Na sexta-feira (15), já chegou para Valadares 50 mil seringas para a vacinação”, disse a secretária.

A coordenadora do Setor de Imunização da SMS, a médica sanitarista Márcia Cordeiro, disse que entre os primeiros a serem vacinados estão também os “vacinadores” e falou que as demais pessoas de grupos prioritários serão vacinadas mediante a apresentação de documentos.

“Vamos vacinar mediante a apresentação do Cartão SUS e as doses serão vinculadas ao CPF da pessoa, tudo para termos um controle rigoroso na vacinação do grupo prioritário e evitar que aconteça algum equívoco”, disse.

O prefeito de Governador Valadares, André Merlo (PSDB), afirmou que o início da vacinação é um momento esperado e muito importante para a cidade e seguirá as determinações do Plano Nacional de Imunização.

“A nossa expectativa é que seja iniciado o processo o quanto antes. Queremos imunizar nossa população para poder retomar nossas atividades, mas ainda precisamos seguir as orientações sanitárias de segurança para que diminua a circulação do vírus no município e, consequentemente, a contaminação das pessoas. Nosso objetivo continua sendo trabalhar para salvar vidas”, disse.