Homem fica com braço preso em máquina industrial em Sete Lagoas

Ambulância do SAMU encaminhou a vítima para atendimento no hospital (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Um homem de 29 anos ficou com opreso no maquinário de uma empresa em Sete Lagoas na noite desta quarta-feira (13/1). O Corpo de Bombeiros teve de ser acionado para fazer o resgate.Chegando ao local, os militares encontraram o funcionário com o braço direito preso entre os roletes de uma esteira.