Prefeitura autoriza aulas presenciais em Pouso Alegre a partir de fevereiro

Portal Terra do Mandu

Aulas em Pouso Alegre podem ser retomadas a partir de fevereiro (foto: Ascom Prefeitura)

O prefeito de Pouso Alegre, Sul de Minas Gerais, Rafael Simões (DEM), autorizou, nesta quarta-feira (13), por meio de novo decreto, a volta das aulas presenciais a partir de fevereiro de 2021. De acordo com o Decreto nº 5.233/2021, escolas públicas e privadas devem cumprir os seguintes requisitos para o retorno das atividades:

distanciamento mínimo de 1,5m entre carteiras;

existência de protocolo sanitário de retorno às atividades presenciais previamente aprovado pela Vigilância Sanitária Municipal;

manutenção do ensino remoto em caráter complementar ou alternativo.

O documento ainda estabelece que adeve acontecer gradualmente, com sistema de revezamento, a fim de evitar aglomerações. Além disso, alunos e responsáveis terão autonomia para decidir se participam ou não das atividades presenciais.

Vale ressaltar que consta no decreto que as medidas de restrição e prevenção sanitárias devem ser revisadas periodicamente, podendo ser reduzida ou ampliada, a depender da evolução da pandemia da COVID-19 e conforme as orientações dos órgão competentes.

Inclusive o novo documento suspendeu eventos públicos e privados de qualquer natureza, em locais fechados e abertos, com mais de 30 pessoas. Essa foi uma forma de endurecer as regras em um momento que Pouso Alegre registra aumento no números casos de COVID-19.

Situação da COVID-19 em Pouso Alegre

Pouso Alegre ainda lidera o número de casos do novo corononavírus no Sul de Minas. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura Municipal na terça-feira (12), o município tem 4.803 casos confirmados, 82 mortes e um óbito suspeito. Desse total, 4.334 pessoas já se recuperaram.

Dados da Secretaria Municipal de Saúde apontam que 58 pessoas estão hospitalizadas em Pouso Alegre. A proporção ocupada de leitos clínicos de COVID-19 no Sistema Único de Saúde (SUS) é de 58,33% região. Já o percentual de ocupação de leitos de UTI é de 76,66%. (Gabriella Starneck/Especial para o EM)