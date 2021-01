Faop divulga  nomes dos vencedores do concurso de presépios

Samuel Silva dos Santos é o vencedor popular do 48º Concurso Nacional de Presépios (foto: Ana Beatriz Araújo/FAOP/divulgação) Faop), anunciou nesta terca-feira (12/01) o ganhador da votação popular do seu 48º Concurso Nacional de Presépios. Como campeão do júri popular, está Samuel Silva dos Santos, que recebeu 1.687 votos dos 5.002 votos totais recebidos na votação popular. Prêmio para a cultura e a criatividade e, de forma especial, homenagem à singela recriação do nascimento de Jesus. A Fundação de Arte de Ouro Preto (), anunciou nesta terca-feira (12/01) o ganhador da votação popular do seu. Como campeão do júri popular, está Samuel Silva dos Santos, que recebeu 1.687 votos dos 5.002 votos totais recebidos na votação popular.









No júri técnico, o presépio Minimal, criado pelo artista plástico Yure Mendes, de Juiz de Fora, na Zona da Mata, conquistou o primeiro lugar e o prêmio de R$ 1.000.





Na votação presencial, por meio de cédulas de papel depositadas na urna que esteve disponível na Galeria de Arte Nello Nuno, em Ouro Preto, na Região Central de Minas, foram contabilizados 268 votos totais, sendo 43 para a obra ganhadora. Na votação online, por meio do site da Faop, dos 4.734 votos totais computados, 1.644 foram para o presépio vencedor.





VALORIZAÇÃO

O concurso é realizado pela Faop desde a década de 1970, como forma de valorizar, incentivar e divulgar a tradição e manifestação artístico-religiosa, permitindo que artesãos, artistas e quaisquer interessados de todo o país usem de sua criatividade para a elaboração dos trabalhos.





Para a presidente da Faop, Júlia Mitraud, um dos pontos fortes nesta edição foi a aplicação de muita criatividade na produção das obras. “Percebemos que houve um cuidado por parte dos participantes em buscar propostas muito criativas, sem esquecer da beleza e de seu conceito final. Pudemos apreciar um resultado diverso e lindíssimo que, com certeza, deixou muitos na dúvida da escolha do seu voto”, afirmou.





Foram recebidos 25 presépios de cidades como Uberlândia, Juiz de Fora, Visconde do Rio Branco, Senhora de Oliveira, Ouro Preto, Ouro Branco e Conselheiro Lafaiete, contando assim com a participação dos estados de Minas Gerais e também Goiás e Espírito Santo.

Uma das obras inscritas pelos artistas para o 48º Concurso Nacional de Presépios (foto: Ana Beatriz Araújo/FAOP/divulgação)

Conheça a classificação final no júri popular:





1) Samuel Silva Santos

2) Jakson Lucio Fagundes

3) Júlio César Gomes de Souza4) Raíssa Soares Gomes

5) Maria Aparecida Cabral Reis

6) Andressa Xavier Zinato de Carvalho

7) Valdivino de Paula Filho

8) Rui Geraldo de Lima

9) José Cláudio Gomes

10) Afonso Manoel Bretas





JÚRI TÉCNICO

O presépio Minimal, criado pelo artista plástico Yure Mendes, de Juiz de Fora, na Zona da Mata, chamou a atenção do júri técnico com suas formas geométricas simples econquistou o primeiro lugar e o prêmio de R$ 1.000. O segundo colocado foi o presépio Renascer, obra desenvolvida por Paulo Rogério da Silva. O artista aproveitou sua experiência com o trabalho de antiguidades para reutilizar materiais, como o ferro e a madeira, e criar um trabalho único, que garantiu o prêmio de R$ 700.

O júri técnico, formado por César Teixeira de Carvalho, Maria Tereza de Resende, Roberta Aparecida da Silva, Simone Monteiro Silvestre Fernandes e Maria Aparecida Silvestre de Faria, concedeu ainda Menção Honrosa ao presépio de número 11 de José Cláudio Gomes, de Ouro Preto.