Mais de um milhão em cocaína é apreendido pela PM no Barreiro

Drogas apreendidas nesta terça-feira, avaliadas em mais de R$ 1 milhão (foto: PMMG/Divulgação)

Nada menos que 50 milde, avaliados em mais de R$ 1, foram apreendidos pela, numa ação nos bairrosdo, onde foi estourado um laboratório de drogas. Na operação, foram presos oito pessoas, sendo cinco homens e três mulheres.A grande apreensão aconteceu, segundo o sargento Givaldo, a partir da investigação de uma denúncia, de que um estoque de drogas estaria armazenado numa casa no Bairro Cabana do Pai Tomás.“Ao chegarmos à casa, havia 1.800 pinos de cocaína prontos para serem comercializados. Prendemos um homem e, a partir dessa prisão, tivemos informações sobre uma outra casa usada como depósito no Nova Cintra e, de lá, fomos para o Bairro Bonsucesso, no Barreiro, onde estouramos o laboratório”, conta o sargento.A quantidade de cocaína surpreendeu os policiais, que nesse laboratório apreenderam também liquidificadores e material de dolagem.Os oito presos e a droga foram levados para a 3ª Delegacia do Barreiro. A Polícia Civil trabalhará, agora, para descobrir mais integrantes da quadrilha.