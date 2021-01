BH tem novo alerta de chuva com raios e rajadas de vento

Na foto, Praça da Estação, na região Central de BH (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)

Recomendações da Defesa Civil

Em Minas

de Belo Horizonte emitiu, na tarde desta sexta-feira (08/01) um novo alerta dede(30 a 50mm) comde vento em torno de 50 km/h. O alerta é válido até as 8h deste sábado (09/01).De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital mineira registrou nos primeiros sete dias de janeiro de 2021 um acumulado de 170,5 mm de chuvas. A média climatológica para janeiro é de 329,1mm, portanto, já choveu 51,8% do esperado para o mês.A estação de referência, tanto para a climatologia mensal quanto para o percentual acumulado, é a estação climatológica principal situada no Bairro Santo Agostinho, na Região Centro-Sul de BH. %u2800Ontem, a Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil de Belo Horizonte voltou a bloquear a passagem de veículos na Avenida, entre as regiões do Barreiro e Oeste, por causa do risco dedo Ribeirão Arrudas e do Córrego Ferrugem.A limitação durou por volta de uma hora, entre as 19h e 20h. Ao menos duas árvores caíram, no Padre Eustáquio e no Centro. Semáforos desligados e ônibus lotados também marcaram o horário de pico.- Tenha um lugar previsto, seguro, onde você e sua família possam se alojar no caso de chuva de granizo;- Não permaneça em áreas abertas como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos;- Não fique no alto de morros, topo de prédios, torres de linhas telefônicas e de energia elétrica;- Nunca se abrigue ou estacione debaixo de árvores;- Procure estacionar em um local seguro e coberto.Fonte: Defesa Civil BHEsta sexta-feira terá novamente tempo abafado com as típicas pancadas de verão, à tarde e à noite, em grande parte de Minas Gerais. De acordo com o Inmet, o direcionamento da umidade da Amazônia para as Regiões Centro-Oeste e Sudeste, aliado ao aquecimento diurno, mantém as condições favoráveis para a formação de áreas de instabilidades e consequentemente para as pancadas de chuva, que podem apresentar intensidade mais forte em áreas do Centro-Sul e Oeste do Estado.As temperaturas permanecem estáveis em todas as regiões mineiras, com a máxima do estado em torno de 38 graus no Vale do Jequitinhonha.