Instituto Raul Soares, em BH, tem surto de COVID-19

Dependências do Instituto Raul Soares, no Bairro Santa Efigênia (foto: Gabriel Ronan/EM/D.A Press - 23/11/2020)

Profissionais da saúde mental vivem um verdadeiro caos em Minas Gerais. Depois do fechamento do Hospital Galba Veloso, na Região Oeste de Belo Horizonte, o Instituto Raul Soares (IRS), localizado no Bairro Santa Efigênia (Leste), enfrenta um surto de COVID-19.

O problema já atingiu servidores e até pacientes da unidade, segundo fontes ligadas ao IRS disseram aoHá

Segundo fontes, tudo começou com a infecção de três pacientes de uma área específica do Raul Soares. Porém, a doença se espalhou pelo instituto rapidamente.

Há suspeita de que mais pessoas estejam infectadas, mas boa parte delas ainda não receberam o resultado dos seus testes para detecção do vírus. O problema começou antes do réveillon.

Vazamentos

Vazamentos são frequentes no Instituto Raul Soares, gerenciado pelo governo do estado, durante as chuvas (foto: Reprodução/WhatsApp)

Outra denúncia de profissionais de saúde que trabalham no Instituto Raul Soares diz respeito à estrutura do local. Segundo fontes, há vazamentos enormes nas dependências, já que a estrutura metálica que cobre o IRS está defeituosa.

“Isso é crime. Ambulâncias passam por ali e o telhado está caindo. Os pacientes correm risco”, disse uma fonte anônima à reportagem.

Além disso, a limitação deixa parte do instituto descoberta, sobretudo durante o período de chuvas, que deve se estender até março.

Estado se posiciona

Em nota, a Fundação Hospitalar de Minas Gerais (Fhemig), responsável pela gestão do Instituto Raul Soares, informou que registrou “um aumento nos afastamentos por conta de casos suspeitos de COVID-19 entre os trabalhadores da unidade”.

Segundo a Fhemig, os casos são monitorados pela Gerência de Saúde e Segurança do Trabalhador, segundo protocolo clínico vigente na pandemia.



O governo esclareceu, ainda, a “ausência dos profissionais afastados foi suprida por meio de remanejamento interno, de forma a manter a assistência aos usuários da unidade”.

Números da Fhemig informam que o hospital tem hoje 40 médicos psiquiatras e 116 leitos, com ocupação de 61%.

Informou também que o Raul Soares tem uma “Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), responsável pelo monitoramento e pela segurança sanitária dos pacientes e profissionais”.

A Fhemig também esclareceu que pretende realizar neste mês um processo seletivo para contratar novos servidores para o Raul Soares.

Quanto aos vazamentos no telhado do instituto, a fundação informou que “está em processo de contratação a obra para substituição da estrutura metálica em toda unidade”. Enquanto isso não acontece, a Fhemig informou que o caso será solucionado com uma tenda.

Condições precárias

Quem trabalha na área da psiquiatria denuncia desde abril a sobrecarga no Instituto Raul Soares. Em reportagem à época, o Estado de Minas mostrou que o uso do Hospital Galba Velloso, na Região Oeste de BH, gerava contestação de especialistas e do Ministério Público.

Naquela ocasião, fontes do hospital disseram à reportagem que a ideia do governo era usar a estrutura para abrigar pacientes com a COVID-19, mas essa ideia não foi levada adiante.

O governo garante que o planejamento para o Galba Velloso é de atender a casos de pacientes sem diagnóstico de COVID-19, "especialmente os pacientes clínicos em tratamento contínuo nos Hospitais Eduardo de Menezes e Júlia Kubitschek, que foram interrompidos em razão da pandemia".

"O hospital tem 96 vagas. Eram 70 antes, mas fecharam 130 no Galba Veloso. O hospital está lotado, porque é o único (em BH). Só que não aumentaram o número de profissionais. Têm alas com pacientes graves, que já cometeram crimes. Os casos de agressão entre os pacientes também aumentaram. Teve até traumatismo craniano em uma briga. Isso é gravíssimo", diz uma pessoa de dentro do hospital ouvida pela reportagem.

"Isso ocorre porque aumenta-se uma ala sem aumento da equipe. Há risco de agressões e de autoextermínio. A urgência psiquiátrica ficou uma bagunça. Isso nunca foi visto no Raul Soares, nem no Galba", completa a mesma fonte.

Ainda segundo essa pessoa, muitos médicos estão pedindo desligamento da unidade pelas condições de trabalho. No entanto, a Fundação Hospitalar de Minas Gerais (Fhemig) não faz contratações emergenciais para substituir esses profissionais.

Outra denúncia é da diferença das atribuições dos hospitais psiquiátricos. O Galba, geralmente, recebia os pacientes agudos, com quadros clínicos mais complicados.

Para a Fhemig, porém, o Instituto Raul Soares já lida com esse perfil de paciente habitualmente. "A unidade possui as condições adequadas de tratamento a esses pacientes", informou a fundação em nota.

A situação virou até mesmo tema de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Câmara de BH.