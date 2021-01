Terça-feira será de tempo instável em todas as regiões de Minas

Praça da Liberdade, em BH, na manhã desta terça-feira. Ao fundo, Edifício Niemeyer (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)

A grande presença de umidade no ar e a elevação das temperaturas podem provocar pancadas de chuva em todas as regiões de Minas Gerais nesta terça-feira. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).









A temperatura na capital mineira deve variar entre 19°C e 30°C. No estado, a temperatura mínima foi de 12°C no Sul e pode chegar aos 35°C em municípios da região Norte.





Questionado sobre a ocorrência de chuvas de granizo em algumas cidades do interior do estado, o meteorologista explica que o fenômeno costuma ser detectado com pouca antecedência, cerca de três horas antes de ocorrer.





celular, via SMS, para quem se cadastrar enviando o CEP para o número 40199. Assim, é importante que a população acompanhe os alertas das defesas civis de Belo Horizonte Minas Gerais nas redes sociais. A Defesa Civil de Minas também divulga alertas direto no, via SMS, para quem se cadastrar enviando o CEP para o número