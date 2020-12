Em BH, jovens entre 18 a 24 anos representam quase 65% dos devedores

Jovens de BH se endividaram durante a pandemia, afirmou o presidente da CDL (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D. A. Press) Belo Horizonte em novembro deste ano caiu em relação a outubro e ao mesmo mês em 2019, aponta a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH), em relatório divulgado nesta quarta-feira. Entre os devedores belo-horizontinos em novembro de 2020, jovens de 18 a 24 anos representam 63,95% do total. A inadimplência emem novembro deste ano caiu em relação a outubro e ao mesmo mês em, aponta a), em relatório divulgado nesta quarta-feira. Entre osbelo-horizontinos emde 18 a 24 anos representam 63,95% do total.









“Esta tendência de acúmulo de dívidas entre os jovens adultos teve início com a pandemia. Eles são mais despreparados em relação ao controle financeiro e mais sensíveis às crises econômicas”, afirmou Marcelo.





O presidente da CDL-BH, no entanto, lembra o fato de essa porcentagem ser a menor dos últimos nove meses. “É importante destacar que o índice recente de inadimplência entre essa faixa da população é o menor dos últimos nove meses”.





Na comparação geral, o índice de novembro deste ano foi 7,42% menor que o mesmo período de 2019. Já em relação a outubro de 2020, o recuo foi de 2,41%.





“Com a melhora do ambiente econômico em função do retorno das atividades econômicas, atrelado ao aumento do saldo de empregos nos últimos meses e os recursos transferidos pelo Governo Federal, a população tem conseguido cumprir suas obrigações financeiras. A tendência de desaceleração segue por quatro meses consecutivos”, afirmou Marcelo Souza e Silva.