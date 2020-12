Samu 192 Regional é implantado no Leste de Minas e terá 39 ambulâncias

Paulo Brant, vice-governador de Minas, observa uma demonstração feita no sistema de acionamento de ambulâncias (foto: Divulgação/PMGV)

A gestão será feita pelo Consórcio Intermunicipal da Rede de Saúde de Urgência e Emergência da Macro Leste de Minas Gerais (Consurge). A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) informou que a implantação do Samu Regional vai reduzir ainda mais o tempo de resposta às emergências nas regiões.

"Apesar da necessidade de remanejamento de recursos disponíveis, devido à pandemia, seguimos preparando e gerindo a rede de saúde pública do estado, para que todo cidadão mineiro tenha atendimento, caso necessário", disse o secretário Carlos Eduardo Amaral.









A implementação nas macrorregiões será dividida em três etapas. Esta primeira, inaugurada nesta segunda-feira (28/12), contempla uma Central de Regulação das Urgências, 12 Unidades de Suporte Básico (USBs) e uma Unidade de Suporte Avançado (USA).

Elas estão estrategicamente distribuídas nos municípios de Tarumirim, Mantena, Peçanha, Resplendor, São João Evangelista, Santa Maria do Suaçuí, Governador Valadares, Coronel Fabriciano, Timóteo, Caratinga e Belo Oriente.

Diálogo viabilizou o serviço

Ambulâncias na porta da central de regulação, no Bairro Grã-Duquesa, durante a implantação do Samu Regional (foto: Tim Filho/Especial para o EM) André Merlo, disse que o Samu Regional é fruto de muito diálogo e parceria. “Hoje foi um dia de vitória para nós, prefeitos da região. Fui presidente do Consurge entre 2017 e 2018 e vi esse projeto crescer. Tínhamos certeza de que esse dia chegaria", disse. O prefeito de Governador Valadares,, disse que o Samu Regional é fruto de muito diálogo e parceria. “Hoje foi um dia de vitória para nós, prefeitos da região. Fui presidente do Consurge entre 2017 e 2018 e vi esse projeto crescer. Tínhamos certeza de que esse dia chegaria", disse.





André Merlo disse também que a implantação do Samu Regional é resultado de um processo de diálogo com o governo do estado e com prefeitos do Vale do Aço."Foi um trabalho desenvolvido com muito esforço e temos que agradecer a todos que acreditaram nesse projeto que será de extrema importância não só para Valadares mas para toda a nossa região”, agradeceu o prefeito.





O vice-governador do estado de Minas, Paulo Eduardo Brant, lembrou a importância da consolidação deste serviço para o Vale do Rio Doce e para o Vale do Aço, afirmando que o Samu Regional cria um sistema de urgência e emergência eficiente, capaz de gerar melhorias no atendimento de saúde.

"O Samu Regional veio para coroar uma grande ação coordenada, que envolveu prefeitos, parlamentares, a Secretaria de Saúde, o Governo de Minas. Um verdadeiro exemplo de que quando a gente coopera, a capacidade de organizar fica muito maior. Precisamos de ações como esta em todo o país porque a população só tem a ganhar”, disso.

Para a segunda fase do Samu Regional, serão acrescidas mais 15 USBs às bases centralizadas de Sardoá, Governador Valadares, Frei Inocêncio, Galileia, Itanhomi, Virgolândia, Aimorés, Conselheiro Pena, Antônio Dias, Dionísio, Açucena, Periquito, Santana do Paraíso, Inhapim e Vermelho Novo.





Na terceira e última etapa, outras cinco USAs passarão a integrar as bases descentralizadas de Mantena, Resplendor, São João Evangelista, Timóteo e Caratinga.









Depois de ter o início dos trabalhos adiado por duas vezes em 2020, o, finalmente foi implantado nesta segunda-feira (28/12) em. O Samu 192 Regional terá 39 ambulâncias, sendo oito Unidades de Suporte Avançado (USA), 31 Unidades de Suporte Básico (USB) e uma Central de Regulação em Valadares, para atender às regiões do entorno.