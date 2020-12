Família recebe doações pra traslado do corpo de mineiro assassinado nos EUA

Aelson Caldeira trabalhava como carpinteiro na Philadelfia e havia emigrado para os Estados Unidos em 2017 (foto: Redes Sociais/Reprodução)





Caldeira é mineiro de Capitão Andrade (40 quilômetros de Governador Valadares), mas viveu durante algum tempo em Governador Valadares. Emigrou para os Estados Unidos em 2017.





Sem pistas sobre o crime, que está sob investigação da polícia norte-americana, alguns amigos suspeitam que Caldeira possa ter se envolvido em briga de trânsito. Mas existem outras hipóteses como causa do crime, que poderão ser confirmadas com a análise de imagens em câmeras de segurança.





O corpo de Caldeira continua no Instituto de Necropsias e Laudos de Mortes (Coroner) de Philadelphia. Quando o corpo for liberado, a família de Caldeira enfrentará um desafio comum para as famílias de imigrantes que morrem no exterior: fazer o traslado do corpo para o Brasil.



Como não possuem condições financeiras para custear os funerais e o traslado, familiares e amigos organizaram uma vaquinha virtual no site gofundme.com para arrecadar U$ 12 mil (mais de R$ 62 mil).





Até na manhã desta segunda-feira (28/12), a campanha havia arrecadado U$ 7,2 mil de 95 doadores. No texto utilizado para pedir as doações, amigos escreveram: “Aelson Caldeira foi baleado na parte de trás da cabeça no dia de Natal. Ele foi encontrado no carro que estava dirigindo e levado para o hospital. No dia seguinte, ele foi pronunciado morto devido a nenhuma atividade cerebral. Ele tinha apenas 38 anos”.





No site, os amigos testemunharam que “Aelson era um pai maravilhoso, filho, amigo e amado por muitos e neste momento trágico, sua família tem meios financeiros mínimos e queremos arrecadar fundos para ajudar sua família neste trágico momento de necessidade”.





