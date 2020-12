Bombeiros procuram por homem que desapareceu nas margens do Rio Jequitaí

Rio Jequitaí, onde um homem de 43 anos desapareceu (foto: CBMMG/Divulgação ) desapareceu nas águas do Rio Jequitaí, próximo a um balneário de Francisco Dumont, no Norte de Minas, na madrugada de domingo. Soldados do Corpo de Bombeiros de Montes Claros estão fazendo buscas ao longo do rio. Segue o drama da família de R.G.S., de 43 anos, quenas águas do, próximo a um balneário de Francisco Dumont, no Norte de Minas, na. Soldados do Corpo de Bombeiros de Montes Claros estão fazendoao longo do rio.





Segundo testemunhas, parentes e amigos do desaparecido - eles estavam acampados nas proximidades do rio -, R.G.S. disse que iria dar uma volta e olhar as águas, afastando-se do grupo, indo em direção à margem.

Depois de algum tempo, familiares estranharam que ele não havia voltado e decidiram ir até o rio. Lá chegando, encontraram apenas os pertences de R.G.S. e decidiram acionar o Corpo de Bombeiros.





As buscas tiveram início na manhã de domingo. Os soldados já fizeram uma varredura nas proximidades e fazem um batimento rio abaixo, na expectativa de resgatar o desaparecido ainda com vida.